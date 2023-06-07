https://sputniknews.com.tr/20230607/erdoganin-afisine-biyik-cizdigi-iddiasiyla-tutuklanan-cocugun-babasi-biyik-degil-kas-cizmis-1072126896.html
Erdoğan'ın afişine bıyık çizdiği iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Bıyık değil kaş çizmiş
Erdoğan'ın afişine bıyık çizdiği iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Bıyık değil kaş çizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği ve küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisinin babası, “Bıyık değil kaş... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T12:26+0300
2023-06-07T12:26+0300
2023-06-07T12:26+0300
türkiye
bıyık
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
afiş
seçim
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg
Mersin’de bir lise öğrencisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.Tutuklanan çocuğun babası TELE1’den Engin Açar’a gözaltı ve tutuklama sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kelali, çocuğunun bıyık değil kaş çizdiğini söylediğini belirtti. Öte yandan, baba Kelali çocuğunun ifadesinde küfürlü sözleri de kendisinin yazmadığını söyledi.‘Perişan durumdayız’“Bıyık değil kaş çizmiş. Çocuk onun dışında bir şey yapmamış. ‘Ben kaş çizdim’ diyor” şeklinde konuşan Baba Kaleli, şunları söyledi:Ne olmuştu?Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişine tükenmez kalemle bıyık çizdi.Kamera kayıtlarıyla kimliği tespit edilen çocuk gözaltına aldı. Çocuk şubede ifadesi alınan 16 yaşındaki çocuk, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki küfürlü içerikleri kendisinin yazmadığını söyledi.Çocuk şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-erdogana-kufreden-fenerbahceli-taraftarlar-hakim-karsisinda-1070316500.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b3e98f3ec86c8dc6e5c6e81b3359fa79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bıyık, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, afiş, seçim, tutuklama
bıyık, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, afiş, seçim, tutuklama
Erdoğan'ın afişine bıyık çizdiği iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Bıyık değil kaş çizmiş
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği ve küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisinin babası, “Bıyık değil kaş çizmiş. Çocuk onun dışında bir şey yapmamış. Küfür de yazmasıyla suçlanıyor ama çocuğum ‘Küfürleri yazmadım’ diyor” ifadelerini kullandı.
Mersin’de bir lise öğrencisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Tutuklanan çocuğun babası TELE1’den Engin Açar’a gözaltı ve tutuklama sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kelali, çocuğunun bıyık değil kaş çizdiğini söylediğini belirtti. Öte yandan, baba Kelali çocuğunun ifadesinde küfürlü sözleri de kendisinin yazmadığını söyledi.
‘Perişan durumdayız’
“Bıyık değil kaş çizmiş. Çocuk onun dışında bir şey yapmamış. ‘Ben kaş çizdim’ diyor” şeklinde konuşan Baba Kaleli, şunları söyledi:
“Küfür de yazmasıyla suçlanıyor ama çocuğum ‘Küfürleri yazmadım’ diyor. Küfür yazılarında Süleyman Soylu’nun da ismi varmış, ama ‘Ben yazı yazmadım’ diyor. Ben görüntü görmedim ama avukatım görmüş olabilir. Avukat net olarak bir şeyin olmadığını söyledi. Biz dört beş gündür perişan durumdayız. Lise 2 öğrencisi çocuk tutuklu. Okul kapanıyor dersleri var, staj dosyalarını veremedi. Bekleyiş sürecindeyiz. Biz adalete, yargıya güvenen insanlarız, Cumhurbaşkanı farkında olsa bu olayın izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum.”
Ne olmuştu?
Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişine tükenmez kalemle bıyık çizdi.
Kamera kayıtlarıyla kimliği tespit edilen çocuk gözaltına aldı.
Çocuk şubede ifadesi alınan 16 yaşındaki çocuk, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki küfürlü içerikleri kendisinin yazmadığını söyledi.
Çocuk şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi.