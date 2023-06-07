https://sputniknews.com.tr/20230607/erdoganin-afisine-biyik-cizdigi-iddiasiyla-tutuklanan-cocugun-babasi-biyik-degil-kas-cizmis-1072126896.html

Erdoğan'ın afişine bıyık çizdiği iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Bıyık değil kaş çizmiş

Erdoğan'ın afişine bıyık çizdiği iddiasıyla tutuklanan çocuğun babası: Bıyık değil kaş çizmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği ve küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla tutuklanan lise öğrencisinin babası, “Bıyık değil kaş... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T12:26+0300

2023-06-07T12:26+0300

2023-06-07T12:26+0300

türkiye

bıyık

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanına hakaret

afiş

seçim

tutuklama

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Mersin’de bir lise öğrencisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı iddiasıyla tutuklandı.Tutuklanan çocuğun babası TELE1’den Engin Açar’a gözaltı ve tutuklama sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kelali, çocuğunun bıyık değil kaş çizdiğini söylediğini belirtti. Öte yandan, baba Kelali çocuğunun ifadesinde küfürlü sözleri de kendisinin yazmadığını söyledi.‘Perişan durumdayız’“Bıyık değil kaş çizmiş. Çocuk onun dışında bir şey yapmamış. ‘Ben kaş çizdim’ diyor” şeklinde konuşan Baba Kaleli, şunları söyledi:Ne olmuştu?Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim afişine tükenmez kalemle bıyık çizdi.Kamera kayıtlarıyla kimliği tespit edilen çocuk gözaltına aldı. Çocuk şubede ifadesi alınan 16 yaşındaki çocuk, afişe bıyık yaptığını ancak afişin farklı noktalarındaki küfürlü içerikleri kendisinin yazmadığını söyledi.Çocuk şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumu’na gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-erdogana-kufreden-fenerbahceli-taraftarlar-hakim-karsisinda-1070316500.html

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bıyık, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, afiş, seçim, tutuklama