Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden Fenerbahçeli taraftarlar hakim karşısında

Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfrettikleri belirlenen 4 şüpheli hakim karşısına çıktı. Sanık Berkan O... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

8 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe ile Ümraniyesporarasındaki maç öncesi Kadıköy'deki meyhaneler tıklım tıklım dolmuş, maç öncesi alkol alan bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretmişti. ‘S.... ol git Recep Tayyip’ şeklindeki küfürlü tezahüratlara, içki masalarından alkışla destek verilmişti. Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olunca görüntülerden tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıklar hakim karşısına çıktı.Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga I., Özcan U., Berkan O. ve İsa C. Katılırken yurt dışında olduğu nedeniyle mazeret bildiren Serhat Ç. katılmadı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.‘Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu’Sanık Tolga I. savunmasında, “Olay günü her zaman gittiğimiz mekana maç öncesi yemek yemek için gittik. Kalabalık vardı. Bir miktarda alkol aldım. Çocuklarım Fenerbahçelidir. Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu. Bende telefonumla çocuklarımı görüntülü aradım ve tezahüratları gösterdim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı’na karşı iddia edilen şekilde sinkaflı sözler söylemedim. Başkalarının söylediğini de duymadım ancak sonradan tezahüratların başka bir yöne geçtiğini öğrendim. Beraatımı isterim” dedi.‘Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiğini bile duymadım’Sanık Özcan U. savunmasında, “Maç öncesi arkadaşlarla toplanmıştık. Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini bile duymadım. Ertesi gün videoyu izlediğimde fark ettim. Görüntülerde görüldüğü gibi arkadaki masaya eşlik ediyorum onlar maç ile ilgili tezahürat yapıyordu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.‘Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım’Berkan O., “Dava konusu videoyu ben çektim. Hikaye olarak sosyal medyamdan paylaştım. Amacım ortamı göstermekti. Cumhurbaşkanı’na karşı sinkaflı konuşulduğunu fark etmemiştim. Videoyu yayınladıktan sonra çevremden uyaranlar oldu. Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım. Kesinlikle sinkaflı bir söz söylemedim. Söylenen sözlere de eşlik etmedim. Suçsuzum. Beraatımı isterim” şeklinde konuştu.‘Bir grubun Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim’Sanık İsa C. ise savunmasında, “12 yıldır polis memuruydum. Tayinim çıktığı için veda yemeği makasatlı dava konusu mekana gitmiştik. Maç günü olduğu için üzerimde forma vardı. Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret içeren bir söz kullanmadım. Dışarıdan bir grubun bu tezahürat sonuna Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim. Telefonuma yöneldim ancak şarjım yoktu bu nedenle amirime bilgi veremedim. Sonrasında arayıp bilgi verdim. Kesinlikle isnad suçu işlemedim. Beraatımı isterim” dedi.‘Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı’Tanık olarak dinlenen Özgür T., “Dava olan mekanın bar kısmında çalışıyordum. Sanıklar Tolga, Özcan ve İsa’yı önceden tanıyorum. Ortamda normal maç ve takımlar için tezahürat yapılıyordu. Ancak kısa bir sürede olsa bir ara Cumhurbaşkanı’na yönelik sinkaflı sözler söylendi. Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı. Bahsettiğim sanıklar bu sözlere iştirak etmediler. Durumu bildiğim için gönüllü gelip tanıklık yaptım” dedi.Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, Serhat Ç.’nin mazeretini kabul ederek hazır edilmesine ve savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.İddianameİddianamede, 5 şüphelinin Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

