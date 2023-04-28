Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden Fenerbahçeli taraftarlar hakim karşısında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Şaban Sevinç: Türkiye 1-2 yıl içerisinde yeniden seçime gidebilir
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kolajen aşısının cilde etkileri nelerdir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230428/cumhurbaskani-erdogana-kufreden-fenerbahceli-taraftarlar-hakim-karsisinda-1070316500.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden Fenerbahçeli taraftarlar hakim karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden Fenerbahçeli taraftarlar hakim karşısında
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfrettikleri belirlenen 4 şüpheli hakim karşısına çıktı. Sanık Berkan O... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T14:04+0300
2023-04-28T14:08+0300
türkiye
fenerbahçe
cumhurbaşkanına hakaret
recep tayyip erdoğan
taraftar
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
8 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe ile Ümraniyesporarasındaki maç öncesi Kadıköy'deki meyhaneler tıklım tıklım dolmuş, maç öncesi alkol alan bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretmişti. ‘S.... ol git Recep Tayyip’ şeklindeki küfürlü tezahüratlara, içki masalarından alkışla destek verilmişti. Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olunca görüntülerden tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıklar hakim karşısına çıktı.Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga I., Özcan U., Berkan O. ve İsa C. Katılırken yurt dışında olduğu nedeniyle mazeret bildiren Serhat Ç. katılmadı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.‘Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu’Sanık Tolga I. savunmasında, “Olay günü her zaman gittiğimiz mekana maç öncesi yemek yemek için gittik. Kalabalık vardı. Bir miktarda alkol aldım. Çocuklarım Fenerbahçelidir. Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu. Bende telefonumla çocuklarımı görüntülü aradım ve tezahüratları gösterdim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı’na karşı iddia edilen şekilde sinkaflı sözler söylemedim. Başkalarının söylediğini de duymadım ancak sonradan tezahüratların başka bir yöne geçtiğini öğrendim. Beraatımı isterim” dedi.‘Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiğini bile duymadım’Sanık Özcan U. savunmasında, “Maç öncesi arkadaşlarla toplanmıştık. Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini bile duymadım. Ertesi gün videoyu izlediğimde fark ettim. Görüntülerde görüldüğü gibi arkadaki masaya eşlik ediyorum onlar maç ile ilgili tezahürat yapıyordu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.‘Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım’Berkan O., “Dava konusu videoyu ben çektim. Hikaye olarak sosyal medyamdan paylaştım. Amacım ortamı göstermekti. Cumhurbaşkanı’na karşı sinkaflı konuşulduğunu fark etmemiştim. Videoyu yayınladıktan sonra çevremden uyaranlar oldu. Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım. Kesinlikle sinkaflı bir söz söylemedim. Söylenen sözlere de eşlik etmedim. Suçsuzum. Beraatımı isterim” şeklinde konuştu.‘Bir grubun Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim’Sanık İsa C. ise savunmasında, “12 yıldır polis memuruydum. Tayinim çıktığı için veda yemeği makasatlı dava konusu mekana gitmiştik. Maç günü olduğu için üzerimde forma vardı. Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret içeren bir söz kullanmadım. Dışarıdan bir grubun bu tezahürat sonuna Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim. Telefonuma yöneldim ancak şarjım yoktu bu nedenle amirime bilgi veremedim. Sonrasında arayıp bilgi verdim. Kesinlikle isnad suçu işlemedim. Beraatımı isterim” dedi.‘Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı’Tanık olarak dinlenen Özgür T., “Dava olan mekanın bar kısmında çalışıyordum. Sanıklar Tolga, Özcan ve İsa’yı önceden tanıyorum. Ortamda normal maç ve takımlar için tezahürat yapılıyordu. Ancak kısa bir sürede olsa bir ara Cumhurbaşkanı’na yönelik sinkaflı sözler söylendi. Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı. Bahsettiğim sanıklar bu sözlere iştirak etmediler. Durumu bildiğim için gönüllü gelip tanıklık yaptım” dedi.Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, Serhat Ç.’nin mazeretini kabul ederek hazır edilmesine ve savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.İddianameİddianamede, 5 şüphelinin Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/rambo-okandan-trabzonsporlu-taraftarlara-10-milyon-liralik-tazminat-davasi-1062559653.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, cumhurbaşkanına hakaret, recep tayyip erdoğan, taraftar, dava
fenerbahçe, cumhurbaşkanına hakaret, recep tayyip erdoğan, taraftar, dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfreden Fenerbahçeli taraftarlar hakim karşısında

14:04 28.04.2023 (güncellendi: 14:08 28.04.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfrettikleri belirlenen 4 şüpheli hakim karşısına çıktı. Sanık Berkan O., “Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım. Kesinlikle sinkaflı bir söz söylemedim. Söylenen sözlere de eşlik etmedim” dedi.
8 Ağustos 2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe ile Ümraniyesporarasındaki maç öncesi Kadıköy'deki meyhaneler tıklım tıklım dolmuş, maç öncesi alkol alan bir grup taraftar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koro halinde küfretmişti. ‘S.... ol git Recep Tayyip’ şeklindeki küfürlü tezahüratlara, içki masalarından alkışla destek verilmişti. Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaretler, sosyal medyada büyük tepkiye neden olunca görüntülerden tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıklar hakim karşısına çıktı.
Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga I., Özcan U., Berkan O. ve İsa C. Katılırken yurt dışında olduğu nedeniyle mazeret bildiren Serhat Ç. katılmadı. Sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

‘Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu’

Sanık Tolga I. savunmasında, “Olay günü her zaman gittiğimiz mekana maç öncesi yemek yemek için gittik. Kalabalık vardı. Bir miktarda alkol aldım. Çocuklarım Fenerbahçelidir. Ortamda Fenerbahçe lehine güzel tezahüratlar yapılıyordu. Bende telefonumla çocuklarımı görüntülü aradım ve tezahüratları gösterdim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı’na karşı iddia edilen şekilde sinkaflı sözler söylemedim. Başkalarının söylediğini de duymadım ancak sonradan tezahüratların başka bir yöne geçtiğini öğrendim. Beraatımı isterim” dedi.

‘Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiğini bile duymadım’

Sanık Özcan U. savunmasında, “Maç öncesi arkadaşlarla toplanmıştık. Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini bile duymadım. Ertesi gün videoyu izlediğimde fark ettim. Görüntülerde görüldüğü gibi arkadaki masaya eşlik ediyorum onlar maç ile ilgili tezahürat yapıyordu. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

‘Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım’

Berkan O., “Dava konusu videoyu ben çektim. Hikaye olarak sosyal medyamdan paylaştım. Amacım ortamı göstermekti. Cumhurbaşkanı’na karşı sinkaflı konuşulduğunu fark etmemiştim. Videoyu yayınladıktan sonra çevremden uyaranlar oldu. Videoyu hemen kaldırdım ve özür postu yayınladım. Kesinlikle sinkaflı bir söz söylemedim. Söylenen sözlere de eşlik etmedim. Suçsuzum. Beraatımı isterim” şeklinde konuştu.

‘Bir grubun Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim’

Sanık İsa C. ise savunmasında, “12 yıldır polis memuruydum. Tayinim çıktığı için veda yemeği makasatlı dava konusu mekana gitmiştik. Maç günü olduğu için üzerimde forma vardı. Cumhurbaşkanı’na karşı hakaret içeren bir söz kullanmadım. Dışarıdan bir grubun bu tezahürat sonuna Cumhurbaşkanı’nın ismini zikrederek sinkaflı sözler kullandıklarını fark ettiğimde elimi indirdim. Telefonuma yöneldim ancak şarjım yoktu bu nedenle amirime bilgi veremedim. Sonrasında arayıp bilgi verdim. Kesinlikle isnad suçu işlemedim. Beraatımı isterim” dedi.

‘Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı’

Tanık olarak dinlenen Özgür T., “Dava olan mekanın bar kısmında çalışıyordum. Sanıklar Tolga, Özcan ve İsa’yı önceden tanıyorum. Ortamda normal maç ve takımlar için tezahürat yapılıyordu. Ancak kısa bir sürede olsa bir ara Cumhurbaşkanı’na yönelik sinkaflı sözler söylendi. Bunu yapanlar yoldan geçen bir kalabalıktı. Bahsettiğim sanıklar bu sözlere iştirak etmediler. Durumu bildiğim için gönüllü gelip tanıklık yaptım” dedi.
Mahkeme hakimi, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, Serhat Ç.’nin mazeretini kabul ederek hazır edilmesine ve savunmasının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

İddianamede, 5 şüphelinin Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Rambo Okan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
SPOR
Rambo Okan'dan Trabzonsporlu taraftarlara 10 milyon liralık tazminat davası
21 Ekim 2022, 11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала