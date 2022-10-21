https://sputniknews.com.tr/20221021/rambo-okandan-trabzonsporlu-taraftarlara-10-milyon-liralik-tazminat-davasi-1062559653.html

Rambo Okan'dan Trabzonsporlu taraftarlara 10 milyon liralık tazminat davası

Rambo Okan'dan Trabzonsporlu taraftarlara 10 milyon liralık tazminat davası

'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçeli taraftar, kendisine hakaret edenlere 10 milyon TL'lik tazminat davası açtığını açıkladı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

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rambo okan

trabzonspor

spor

tazminat davası

fenerbahçe

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Fenerbahçe tribünlerinin ünlü ismi 'Rambo Okan' adıyla tanınan Okan Güler, sosyal medyada kendisine küfür edenleri dava edeceğini açıkladı.Show TV'ye konuşan Rambo Okan yaptığı açıklamada, sosyal medyadan kendisine edilen küfürlerden artık yıldığını ve maddi tazminat davası açmaya karar verdiğini söyledi. Avukatıyla birlikte konuşan Okan, "Benim bir Allah'ım bir Fenerim var, yalvarırım artık bana küfür etmeyin. Aylardır küfür yiyorum benden ne istiyorlar" açıklamasını yaptı.Rambo Okan, savcılığa yaklaşık 3 bin dosya sunduğunu belirtti."Ben parasında pulunda değilim, küfür edilmesin, küfür edenler karşılığını bulacak" sözlerini kullanan Okan'ın açacağı tüm davaları kazanması halinde 10 milyon liraya yakın bir para kazanma ihtimali bulunuyor.Özellikle Boğaz Köprüsü'nde geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'un bayrağını kestiği görüntülerin yayımlanmasının ardından kendisine edilen küfürlerin arttığını söyleyen Okan, tazminat davasını kazanırsa ne yapacağının sorulması üzerine "Kazanırsam kendime bir ev alacağım, ablamın durumu kötü ona maddi ve manevi yönden destek olacağım" cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220518/trabzonsporlu-hukukculardan-ali-koc-ve-rambo-okan-hakkinda-suc-duyurusu-1056466560.html

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rambo okan, trabzonspor, tazminat davası, fenerbahçe