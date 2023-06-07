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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/donetsk-lideri-pusilin-kiev-kayiplari-hesaba-katmiyor-ve-yeni-saldiri-girisimlerinde-bulunacak-1072151903.html
Donetsk lideri Puşilin: Kiev kayıpları hesaba katmıyor ve yeni saldırı girişimlerinde bulunacak
Donetsk lideri Puşilin: Kiev kayıpları hesaba katmıyor ve yeni saldırı girişimlerinde bulunacak
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Kiev rejiminin kayıpları hesaba katmadığını ve yeni saldırı girişimlerinde bulunacağını belirtti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:03+0300
2023-06-07T22:03+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
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DHC lideri Denis Puşilin, Sputnik’e verdiği demeçte Kiev rejiminin son saldırı girişimlerinde uğradığı kayıpları hesaba katmadığını ve ileride yeni girişimlerinde bulunacağını söyledi.Puşilin, “Böylece her şeyin bittiğine ve onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin) yapabildikleri tek şeyin bu üç günlük etkinlik olduğuna dair hiçbir yanılsamaya kapılmıyoruz” diye konuştu.Bu durumu etkileyen birkaç faktöre dikkat çeken Puşilin, birinci etkenin vergi mükelleflerine bunca paranın nerede ve ne için harcandığını bildirmesi gereken Batı’nın Kiev'i bir sonuç göstermesi için zorlaması olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İkincisi ise Kiev rejimi içinde bazı grupların şöyle ya da böyle en azından bir miktar başarı elde etme arzusu var. Bu, siyasi bileşen çerçevesinde onlar için önemli. Bu nedenle kayıpları hesaba katmıyorlar. İleride de girişimde bulunulacaklarını düşünüyorum.”‘Rus ordu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma hattını kırma girişimini püskürttü’Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki savunma hattını kırmaya çalıştıklarını anlatan Puşilin, fakat Rus birliklerin bu saldırıyı başarıyla püskürttüklerini vurguladı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eline geçen Batı yapımı yeni silahlar olduğundan Rus ordusunun çok zor koşullarda ve kayıplar vererek ilerlediğini anlatan Puşilin, “Ancak bu kayıplar, şimdi savunma hattımızı kırmaya çalışan Ukrayna rejiminin, Ukrayna silahlı oluşumlarının cephenin farklı bölgelerinde personel ve teçhizat bakımından uğradığı kayıplarla kıyaslanamaz” diye konuştu.Bu saldırıda Ukrayna ordusunun Leopard tanklarını, uçak ve helikopterleri kullandığını söyleyen Puşilin, “Fakat biz, harekatın farklı etaplarında birtakım sonuçlar çıkarmıştık ve bu eylemlere karşılık vermeye hazırdık. Birlikler hava kuvvetleri ile, topçu kuvvetleri ile net etkileşim halinde koordineli bir şekilde hareket etti ve bu, düşmanın eylemlerinin oldukça başarılı bir şekilde püskürtülmesini mümkün kıldı” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/peskov-ukrayna-kahovka-hese-yonelik-kasitli-bir-sabotaj-gerceklestirdi-1072140851.html
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rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin
rusya, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin

Donetsk lideri Puşilin: Kiev kayıpları hesaba katmıyor ve yeni saldırı girişimlerinde bulunacak

22:03 07.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Multimedya arşivine gidinDenis Puşilin
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
/
Multimedya arşivine gidin
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Kiev rejiminin kayıpları hesaba katmadığını ve yeni saldırı girişimlerinde bulunacağını belirtti.
DHC lideri Denis Puşilin, Sputnik’e verdiği demeçte Kiev rejiminin son saldırı girişimlerinde uğradığı kayıpları hesaba katmadığını ve ileride yeni girişimlerinde bulunacağını söyledi.
Puşilin, “Böylece her şeyin bittiğine ve onların (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin) yapabildikleri tek şeyin bu üç günlük etkinlik olduğuna dair hiçbir yanılsamaya kapılmıyoruz” diye konuştu.
Bu durumu etkileyen birkaç faktöre dikkat çeken Puşilin, birinci etkenin vergi mükelleflerine bunca paranın nerede ve ne için harcandığını bildirmesi gereken Batı’nın Kiev'i bir sonuç göstermesi için zorlaması olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İkincisi ise Kiev rejimi içinde bazı grupların şöyle ya da böyle en azından bir miktar başarı elde etme arzusu var. Bu, siyasi bileşen çerçevesinde onlar için önemli. Bu nedenle kayıpları hesaba katmıyorlar. İleride de girişimde bulunulacaklarını düşünüyorum.”

‘Rus ordu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma hattını kırma girişimini püskürttü’

Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki savunma hattını kırmaya çalıştıklarını anlatan Puşilin, fakat Rus birliklerin bu saldırıyı başarıyla püskürttüklerini vurguladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eline geçen Batı yapımı yeni silahlar olduğundan Rus ordusunun çok zor koşullarda ve kayıplar vererek ilerlediğini anlatan Puşilin, “Ancak bu kayıplar, şimdi savunma hattımızı kırmaya çalışan Ukrayna rejiminin, Ukrayna silahlı oluşumlarının cephenin farklı bölgelerinde personel ve teçhizat bakımından uğradığı kayıplarla kıyaslanamaz” diye konuştu.
Bu saldırıda Ukrayna ordusunun Leopard tanklarını, uçak ve helikopterleri kullandığını söyleyen Puşilin, “Fakat biz, harekatın farklı etaplarında birtakım sonuçlar çıkarmıştık ve bu eylemlere karşılık vermeye hazırdık. Birlikler hava kuvvetleri ile, topçu kuvvetleri ile net etkileşim halinde koordineli bir şekilde hareket etti ve bu, düşmanın eylemlerinin oldukça başarılı bir şekilde püskürtülmesini mümkün kıldı” vurgusunu yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır sonuçlar olabileceğini belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Ukrayna krizi
Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi
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