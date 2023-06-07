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https://sputniknews.com.tr/20230607/cnnin-genel-muduru-chris-licht-gorevden-ayrildi-1072152900.html
CNN'in genel müdürü Chris Licht görevden ayrıldı
CNN'in genel müdürü Chris Licht görevden ayrıldı
ABD merkezli CNN televizyonunun genel müdürü Chris Licht, 'derhal geçerli olmak üzere' görevden ayrıldı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:22+0300
2023-06-07T22:22+0300
dünya
abd
cnn
chris licht
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ABD merkezli CNN televizyonunun yakın zaman önce göreve gelen genel müdürü Chris Licht'in koltuğunu bıraktığı açıklandı.Kanalın bağlı olduğu Warner Brothers Discovery, yaptığı açıklamada, Licht'in 'derhal geçerli olmak üzere' istifa ettiğini ve geçici bir liderlik ekibi atadığını duyurdu.Geçen yıl göreve gelen Licht, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin tezahüratları ve CNN muhabiri Kaitlan Collins'in alay konusu olduğu başkanlık münazarası nedeniyle son dönemde tepkilerin odağındaydı.Warner Brothers Discovery CEO'su David Zaslav, konuya ilişkin "Chris'e kişisel ve profesyonel olarak büyük saygı duyuyorum. CNN'i yönetme işi hiçbir zaman kolay olmayacaktı, özellikle de büyük bir yıkım ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde ve o bu işe kalbini ve ruhunu koydu" yorumunu yaptı.'Mevcut ekibimize güvenimiz tam'Zaslav, "Yeni bir şef belirlemeye çalışırken yapmamız gereken işler olduğunu biliyor olmakla birlikte, mevcut ekibimize güvenimiz tam ve CNN ve onun dünya standartlarındaki gazeteciliği adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.Aaçıklanan plana göre CNN geçici olarak başkan yardımcıları Amy Entelis, Virginia Moseley ve Eric Sherling'in yanı sıra Operasyon Direktörü David Leavy tarafından yönetilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230606/eski-yardimcisi-trumpa-resmen-rakip-oldu-mike-pence-baskanliga-adayligini-acikladi-1072075703.html
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abd, cnn, chris licht
abd, cnn, chris licht

CNN'in genel müdürü Chris Licht görevden ayrıldı

22:22 07.06.2023
© AP PhotoChris Licht
Chris Licht - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AP Photo
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ABD merkezli CNN televizyonunun genel müdürü Chris Licht, 'derhal geçerli olmak üzere' görevden ayrıldı.
ABD merkezli CNN televizyonunun yakın zaman önce göreve gelen genel müdürü Chris Licht'in koltuğunu bıraktığı açıklandı.
Kanalın bağlı olduğu Warner Brothers Discovery, yaptığı açıklamada, Licht'in 'derhal geçerli olmak üzere' istifa ettiğini ve geçici bir liderlik ekibi atadığını duyurdu.
Geçen yıl göreve gelen Licht, eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin tezahüratları ve CNN muhabiri Kaitlan Collins'in alay konusu olduğu başkanlık münazarası nedeniyle son dönemde tepkilerin odağındaydı.
Warner Brothers Discovery CEO'su David Zaslav, konuya ilişkin "Chris'e kişisel ve profesyonel olarak büyük saygı duyuyorum. CNN'i yönetme işi hiçbir zaman kolay olmayacaktı, özellikle de büyük bir yıkım ve dönüşümün yaşandığı bir dönemde ve o bu işe kalbini ve ruhunu koydu" yorumunu yaptı.

'Mevcut ekibimize güvenimiz tam'

Zaslav, "Yeni bir şef belirlemeye çalışırken yapmamız gereken işler olduğunu biliyor olmakla birlikte, mevcut ekibimize güvenimiz tam ve CNN ve onun dünya standartlarındaki gazeteciliği adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.
Aaçıklanan plana göre CNN geçici olarak başkan yardımcıları Amy Entelis, Virginia Moseley ve Eric Sherling'in yanı sıra Operasyon Direktörü David Leavy tarafından yönetilecek.
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