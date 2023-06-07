https://sputniknews.com.tr/20230607/cia-direktoru-william-burns-meric-ve-dedeagaci-ziyaret-etti-1072115591.html
CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a 'gizli' bir ziyaret... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T04:35+0300
2023-06-07T04:35+0300
2023-06-07T04:35+0300
dünya
yunanistan
cia
dedeağaç
william burns
meriç
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Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/amerikan-denizaltisi-guney-kibrisa-demirledi-turkiyeye-mesaj-mi-veriliyor-1069472999.html
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yunanistan, cia, dedeağaç, william burns, meriç
yunanistan, cia, dedeağaç, william burns, meriç
CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a 'gizli' bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.
Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.
Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.