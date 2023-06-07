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CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a 'gizli' bir ziyaret... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.
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yunanistan, cia, dedeağaç, william burns, meriç
yunanistan, cia, dedeağaç, william burns, meriç

CIA Direktörü William Burns, Meriç ve Dedeağaç'ı ziyaret etti

04:35 07.06.2023
© AFP 2023CIA Direktörü William Burns
CIA Direktörü William Burns - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'da Meriç ve Dedeağaç'a 'gizli' bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.
Yunan basınında çıkan haberlerde, Burns'ün, Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi.
Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı ileri sürüldü.
Ta Nea gazetesinin haberinde ise Burns'ün 30 Mayıs’ta da Atina'da temaslarda bulunduğu belirtilmişti.
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