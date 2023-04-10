https://sputniknews.com.tr/20230410/amerikan-denizaltisi-guney-kibrisa-demirledi-turkiyeye-mesaj-mi-veriliyor-1069472999.html

Amerikan denizaltısı Güney Kıbrıs’a demirledi: Türkiye’ye mesaj mı veriliyor?

Amerikan denizaltısı Güney Kıbrıs’a demirledi: Türkiye’ye mesaj mı veriliyor?

Doğu Akdeniz ve Ege’deki krizlerde açık bir şekilde Yunanistan’ın yanında yer alan ABD, Kıbrıs sorununda da Türkiye karşıtı pozisyonunu koruyor. ABD... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T15:22+0300

2023-04-10T15:22+0300

2023-04-10T15:22+0300

görüş

türkiye

abd

kıbrıs

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

kıbrıs sorunu

kıbrıs barış harekatı

güney kıbrıs rum yönetimi

kıbrıs sorunu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069472842_0:86:1000:649_1920x0_80_0_0_c30079f63c5329a0419e3f928cb13ca8.jpg

6. Filo olarak bilenen USS George HW Bush uçak gemisini Yunanistan’a demirleyen ABD, Güney Kıbrıs’a da USS San Juan (SSN 751) denizaltısını gönderdi.Buna karşılık Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, “Amerika Birleşik Devletleri’ne ait USS San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesini şiddetle kınıyoruz. ABD’nin GKRY’a uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimini silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz. Nitekim GKRY Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas yaptığı açıklamada ‘ABD’nden silah sistemleri satın alacaklarını’ duyurmuştur. Gelişmeler, ABD’nin GKRY’nın sistematik bir şekilde silahlanmasına yardımcı olduğunu göstermektedir” açıklamasında bulundu.Türk Dışişleri Bakanlığı ise “KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır. ABD’yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz” ifadeleriyle sert bir uyarıda bulundu.ABD, Kıbrıs sorununda Türkiye’nin karşısında yer alıyorABD, Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a müdahalesi engellemek için yazılan ‘Johnson Mektubu’ ile tehditlerde bulunmuştu. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından ise 1975-1978 yılları arasında ABD tarafından silah ambargosu uygulanmıştı. Türkiye’nin buna cevabı ise ülkedeki ABD ve NATO üs ve askeri faaliyetlerini yasaklamak olmuştu.Son dönemde de Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki Türkiye-Yunanistan arasındaki ihtilaflarda açıkça Yunanistan tarafından yer alan ABD, Eylül 2022’de de Kıbrıs’ta gerilimi artıracak kararlar almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamış İki hafta sonra ise Güney Kıbrıs ABD Savunma Bakanlığının Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmişti.Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasına, “Ada’daki iki tarafın eşitliği ilkesiyle çelişen ve Rum tarafını daha uzlaşmaz kılacak bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada’da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada’daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz” şeklinde yanıt vermişti.Nisan ayının başında ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalaması da Türkiye’den tepkiyle karşılanmıştı.‘Tarafların silahlanmasını gerektirecek bir durum yok’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan emekli Tümamiral Deniz Kutluk, “Kıbrıs sorununun içeriğinde ABD’nin bir rolü ve yeri bulunmuyor” dedi ve şunları kaydetti:‘ABD’nin gücü yetmez’Peki, ABD bu adımlarla Kıbrıs’ta durumu değiştirmek için mesaj mı veriyor? Kutluk, “Bundan 50 sene önce Türkiye son derece olumsuz askeri imkan ve kabiliyetiyle Kıbrıs’ı kurtardığına göre bugünkü çok daha gelişmiş nitelikleri itibarıyla Kıbrıs’ta Türkiye’nin yarattığı güvenlik yapısını hiç kimsenin bozabileceğini düşünmemek lazım. Buna ABD de dahildir” diyerek cevap verdi.‘Sismik araştırma ve sondaj gemilerinin Akdeniz’de tekrar faal hale gelmesi gerekiyor’Emekli Tümamiral Kutluk, Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz politikalarına dair ise şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220917/abd-2023-mali-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunu-kaldirdi-1061304016.html

kıbrıs

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

kıbrıs cumhuriyeti

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, abd, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kıbrıs barış harekatı, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs sorunu, kıbrıs rum kesimi, kıbrıs cumhuriyeti, doğu akdeniz, yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türkiye dışişleri bakanlığı