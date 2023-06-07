https://sputniknews.com.tr/20230607/cem-yilmaz-ben-sahsen-bu-kadinla-oynadim-1072118686.html
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben, şahsen bu kadınla oynadım
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben, şahsen bu kadınla oynadım
Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülü, "Ben şahsen bu kadınla oynadım diyebileceğim" sözleriyle... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T09:16+0300
2023-06-07T09:16+0300
2023-06-07T09:17+0300
yaşam
cem yılmaz
merve dizdar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0c/1050720406_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6a7ee82c13d7eb3d69342fa7b1624277.jpg
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Cem Yılmaz, esprileriyle çevresindekileri kahkahaya boğarken 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'a övgüler yağdırdı.Cem Yılmaz, 76'ncı Cannes Film Festivalinde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini,"Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün 'Ben, şahsen bu kadınla oynadım' diyebileceğim." sözleriyle dile getirdi.Yılmaz, şöyle devam etti:"Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum. Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde.. 'Benim karın kaslarım var" diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum.'
https://sputniknews.com.tr/20230527/merve-dizdar-cannes-film-festivalinde-merve-dizdar-en-iyi-kadin-oyuncu-odulunu-aldi-1071656989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0c/1050720406_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d9da9f62c44243f79c2e9c34e03f204b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cem yılmaz, merve dizdar
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben, şahsen bu kadınla oynadım
09:16 07.06.2023 (güncellendi: 09:17 07.06.2023) Abone ol
Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülü, "Ben şahsen bu kadınla oynadım diyebileceğim" sözleriyle yorumladı
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Cem Yılmaz, esprileriyle çevresindekileri kahkahaya boğarken 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'a övgüler yağdırdı.
Cem Yılmaz, 76'ncı Cannes Film Festivalinde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini,"Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün 'Ben, şahsen bu kadınla oynadım' diyebileceğim." sözleriyle dile getirdi.
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum.
Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde.. 'Benim karın kaslarım var" diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum.'