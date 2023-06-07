https://sputniknews.com.tr/20230607/cem-yilmaz-ben-sahsen-bu-kadinla-oynadim-1072118686.html

Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben, şahsen bu kadınla oynadım

Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar'a övgü: Ben, şahsen bu kadınla oynadım

Cem Yılmaz, 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülü, "Ben şahsen bu kadınla oynadım diyebileceğim" sözleriyle... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T09:16+0300

2023-06-07T09:16+0300

2023-06-07T09:17+0300

yaşam

cem yılmaz

merve dizdar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/0c/1050720406_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6a7ee82c13d7eb3d69342fa7b1624277.jpg

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre Cem Yılmaz, esprileriyle çevresindekileri kahkahaya boğarken 'Erşan Kuneri'deki rol arkadaşı Merve Dizdar'a övgüler yağdırdı.Cem Yılmaz, 76'ncı Cannes Film Festivalinde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan Merve Dizdar ile ilgili düşüncelerini,"Çok önemli bir başarıya imza attı. Yarın öbür gün 'Ben, şahsen bu kadınla oynadım' diyebileceğim." sözleriyle dile getirdi.Yılmaz, şöyle devam etti:"Memleketin güzel insanları ile bir aradayız. Çok müzisyen arkadaşım var. Mazhar Alanson, Nil Karaibrahimgil gibi isimlerle çok vakit geçiriyorum. Müzik benim hayatımın bir parçası zaten bunu filmlerime de yansıtıyorum. Onun dışında Kemal bu ara spor yapıyor. Benden esinlendi herhalde.. 'Benim karın kaslarım var" diyor. Ben hayatımın en şişko dönemini yaşıyorum.'

https://sputniknews.com.tr/20230527/merve-dizdar-cannes-film-festivalinde-merve-dizdar-en-iyi-kadin-oyuncu-odulunu-aldi-1071656989.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem yılmaz, merve dizdar