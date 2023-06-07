https://sputniknews.com.tr/20230607/abdli-aktor-cuba-gooding-jrin-hakkindaki-cinsel-saldiri-davasinda-taraflar-uzlasmaya-vardi-1072115473.html

ABD'li aktör Cuba Gooding Jr.'ın hakkındaki cinsel saldırı davasında taraflar uzlaşmaya vardı

ABD'li aktör Cuba Gooding Jr.'ın hakkındaki cinsel saldırı davasında taraflar uzlaşmaya vardı

ABD’de Oscar ödüllü sinema oyuncusu Cuba Gooding Jr. hakkında New York’ta başlaması planlanan cinsel saldırı davasında uzlaşmaya varıldığı belirtildi. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T03:39+0300

2023-06-07T03:39+0300

2023-06-07T03:39+0300

dünya

cuba gooding jr.

abd

tecavüz

cinsel saldırı

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Mahkeme kayıtlarında, söz konusu dava için yapılacak jüri seçiminin 'taraflar arasında sorunun çözümü' nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.Cuba Gooding Jr, söz konusu davada Ağustos 2013'te New York’ta bir otelde bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu.Dava dilekçesinde mahremiyet gerekçesiyle adının açıklanmasını istemeyen davacı kadın, ünlü aktörden 6 milyon dolar zarar tazminatı talep ediyordu.Gooding Jr. ise kadınla ilişkisinin rıza üzerine olduğunu savunarak hakkındaki iddiaları reddetmişti.Nisan 2022’de, başka bir davada aktör yine New York’ta 2018’de bir barda bir kadını zorla öptüğüne yönelik suçlamayı kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230601/savcilar-iddialari-guclu-bulmadi-abdli-aktor-armie-hammer-cinsel-saldiriyla-suclanmayacak--1071868909.html

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cuba gooding jr. , abd, tecavüz, cinsel saldırı