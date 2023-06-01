https://sputniknews.com.tr/20230601/savcilar-iddialari-guclu-bulmadi-abdli-aktor-armie-hammer-cinsel-saldiriyla-suclanmayacak--1071868909.html

Savcılar iddiaları güçlü bulmadı: ABD'li aktör Armie Hammer cinsel saldırıyla suçlanmayacak

Savcılar iddiaları güçlü bulmadı: ABD'li aktör Armie Hammer cinsel saldırıyla suçlanmayacak

Hakkında cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları bulunan, birlikte olduğu kadınlara yamyamlık fantezisiyle yaklaştığı iddia edilen bir dönemin genç ve gözde... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:00+0300

2023-06-01T12:00+0300

2023-06-01T12:00+0300

armie hammer

dünya

abd

taciz

tecavüz

iddia

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Birlikte olduğu kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı, bunların yamyamlık fantezileri içerdiği ve köle- efendi bağına dayalı BDSM adlı cinsel ilişki türünün çok ötesine geçen cinsel saldırılarda bulunduğu iddiaları ABD basınına bomba gibi düşen ünlü oyuncu Armie Hammer’a açılan davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. En çok ‘The Social Network’ (Sosyal Ağ) ve ‘Call Me by Your Name’ (Beni Adınla Çağır) gibi yapımlarla tanınan ama hakkındaki iddiaların yeniden gündeme geldiği 2021’den bu yana Hollywood’da yer bulamayan Hammer’a cinsel saldırı suçlaması yöneltmeye gerek görülmedi. Los Angeles Polis Departmanı’ndan (LAPD) yapılan açıklamaya göre Hammer’a yönelik iddialar araştırıldı ancak ‘suçlamayı yönelten kişi ile Hammer arasındaki ilişkinin karmaşıklığından ötürü’ tecavüz iddialarının şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kanıtlanması mümkün olmadı. Açıklamada savcıların ancak şüpheye mahal bırakmayan durumlarda suçlama yöneltmek gibi bir etik sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. İddiaların sahiplerinden Effie adıyla bilinen kadın Şubat 2021’de durumu polise bildirmişti. 4 yıl süren ilişkileri boyunca Hammer’ın kendisini fiziksel olarak istismar ettiğini iddia eden Effie 2017’de de tecavüze uğradığını öne sürmüştü. 36 yaşındaki Hammer ise iddiaları reddediyor. Öte yandan Hammer skandalı bir belgesele de konu olmuş, Hammer’ın bir dönem ABD başkanından bile önemli görülen büyük dedesi Armand, dedesi Julian ve babası Michael ile ilgili de benzer suçlamalar ortaya atılmış ama Hammer ailesinin maddi gücünden dolayı bu iddiaların bu zamana kadar üstünün örtüldüğü suçlaması yöneltilmişti. Bu iddia sahiplerinin arsında Hammer’ın halası Casey de bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20210319/abdli-aktor-armie-hammera-tecavuz-suclamasi-1044069701.html

https://sputniknews.com.tr/20230512/42-yasindaki-natalie-portmanin-12-yasindayken-oynadigi-leondaki-roluyle-hl-basi-dertte--1071006374.html

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armie hammer, abd, taciz, tecavüz, iddia