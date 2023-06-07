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AB mahkemesinden 'Batman' kararı: Başkaları kullanamayacak
AB mahkemesinden 'Batman' kararı: Başkaları kullanamayacak
AB mahkemesi, çizgi film ve sinema karakteri 'Batman' logosunun DC Comics tarafından tescil edildiğine ve başkaları tarafından kullanılmayacağına hükmetti. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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batman
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İtalyan bir şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve DC Comics'e oval bir çevre içinde yarasa figürünü içeren logonun kullanımı için açtığı davayı karara bağladı.Mahkeme, söz konusu logonun daha önce tescil edilen bir ticari markaya ait olduğuna ve bu logonun kamuoyunda kurgusal olmasına rağmen Batman karakteri izlenimi doğurduğuna karar verdi.Kararda, Batman logosu hakkında mahkemeye sunulan delillerin oval bir çevre içinde bir yarasayı temsil eden ticari markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığı belirtildi.DC Comics şirketi, 1996'da Batman logosunun ticari marka tescili için EUIPO'ya başvurmuştu. Başvuru, 1998'de kabul edilmiş ve Batman markası ve logosu AB tescili almıştı.Commerciale Italiana şirketi, 2019'da söz konusu Batman ticari marka logosunun geçersiz sayılması için EUIPO'ya başvurmuştu.Batman logosunu çeşitli ürünlerde kullanmak isteyen İtalyan şirket, insanların yarasa logosunu her zaman Batman ile ilişkilendirmediğini iddia etmişti. Başvuru, EUIPO tarafından reddedilmiş, İtalyan şirket konuyu AB mahkemesine taşımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230201/batmanin-devam-filminin-adi-ve-cikis-tarihi-belli-oldu-1066454315.html
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batman, logo, ab, karar, dc comics
batman, logo, ab, karar, dc comics

AB mahkemesinden 'Batman' kararı: Başkaları kullanamayacak

14:00 07.06.2023 (güncellendi: 14:07 07.06.2023)
© dc.comBatman, sinyal
Batman, sinyal - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© dc.com
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AB mahkemesi, çizgi film ve sinema karakteri 'Batman' logosunun DC Comics tarafından tescil edildiğine ve başkaları tarafından kullanılmayacağına hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, İtalyan bir şirketin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ve DC Comics'e oval bir çevre içinde yarasa figürünü içeren logonun kullanımı için açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, söz konusu logonun daha önce tescil edilen bir ticari markaya ait olduğuna ve bu logonun kamuoyunda kurgusal olmasına rağmen Batman karakteri izlenimi doğurduğuna karar verdi.
© AABatman logosu
Batman logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Batman logosu
© AA
Kararda, Batman logosu hakkında mahkemeye sunulan delillerin oval bir çevre içinde bir yarasayı temsil eden ticari markanın ayırt edici nitelikten yoksun olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığı belirtildi.
DC Comics şirketi, 1996'da Batman logosunun ticari marka tescili için EUIPO'ya başvurmuştu. Başvuru, 1998'de kabul edilmiş ve Batman markası ve logosu AB tescili almıştı.
Commerciale Italiana şirketi, 2019'da söz konusu Batman ticari marka logosunun geçersiz sayılması için EUIPO'ya başvurmuştu.
Batman logosunu çeşitli ürünlerde kullanmak isteyen İtalyan şirket, insanların yarasa logosunu her zaman Batman ile ilişkilendirmediğini iddia etmişti. Başvuru, EUIPO tarafından reddedilmiş, İtalyan şirket konuyu AB mahkemesine taşımıştı.
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