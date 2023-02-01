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Batman'in devam filminin adı ve çıkış tarihi belli oldu
Batman'in devam filminin adı ve çıkış tarihi belli oldu
Başrolde Robert Pattinson’ın yer aldığı 'The Batman'in devam filminin adı ve çıkış tarihi belli oldu. 'The Batman - Part II' adıyla vizyona girecek film, 3... 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T16:38+0300
2023-02-01T16:38+0300
batman
film
yaşam
robert pattinson
dc comics
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DC Studios’un yeni CEO’ları olarak belirlenen yönetmen James Gunn ve yapımcı Peter Safran, DC evreninde geçecek yeni yapımları duyurdu.Gunn, 'Tanrılar ve Canavarlar' olarak adlandırılan ilk bölümde, hem insanların sevdiği karakterlerin hem de pek bilinmeyen karakterlerin yansıtılacağı projelere yer vereceklerini açıkladı. Gunn ayrıca, 'DCU' ana evreninin dışında 'DC Elseworlds' olarak adlandırılan yeni bir evrenin daha olacağını belirtti.Gazete Duvar'ın aktardığı açıklamaya göre, Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı 2022 yapımı The Batman'in devam filmi, 'The Batman Part II' olarak adlandırılacak. Yapımın vizyon tarihi ise 3 Ekim 2025 olarak duyuruldu.Yönetmen koltuğunda yine Matt Reeves'in oturacağı film, 3 Ekim 2025'te vizyonda olacak.Pattinson’lı Batman filmleri, ana DCU evreninin dışında, 'Elseworlds' adlı evrende geçecek.
https://sputniknews.com.tr/20220427/warner-bros-duyurdu-batman-2-geliyor-1055882441.html
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batman, film, robert pattinson, dc comics
batman, film, robert pattinson, dc comics

Batman'in devam filminin adı ve çıkış tarihi belli oldu

16:38 01.02.2023
© Warner Bros. Pictures The Batman, Robert Pattinson
The Batman, Robert Pattinson - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
© Warner Bros. Pictures
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Başrolde Robert Pattinson’ın yer aldığı 'The Batman'in devam filminin adı ve çıkış tarihi belli oldu. 'The Batman - Part II' adıyla vizyona girecek film, 3 Ekim 2025'te izleyiciyle buluşacak.
DC Studios’un yeni CEO’ları olarak belirlenen yönetmen James Gunn ve yapımcı Peter Safran, DC evreninde geçecek yeni yapımları duyurdu.
Gunn, 'Tanrılar ve Canavarlar' olarak adlandırılan ilk bölümde, hem insanların sevdiği karakterlerin hem de pek bilinmeyen karakterlerin yansıtılacağı projelere yer vereceklerini açıkladı. Gunn ayrıca, 'DCU' ana evreninin dışında 'DC Elseworlds' olarak adlandırılan yeni bir evrenin daha olacağını belirtti.
Gazete Duvar'ın aktardığı açıklamaya göre, Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı 2022 yapımı The Batman'in devam filmi, 'The Batman Part II' olarak adlandırılacak. Yapımın vizyon tarihi ise 3 Ekim 2025 olarak duyuruldu.
Yönetmen koltuğunda yine Matt Reeves'in oturacağı film, 3 Ekim 2025'te vizyonda olacak.
Pattinson’lı Batman filmleri, ana DCU evreninin dışında, 'Elseworlds' adlı evrende geçecek.
'The Batman'den yeni fragman: The Bat and The Cat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
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Warner Bros. duyurdu: Batman 2 geliyor
27 Nisan 2022, 11:32
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