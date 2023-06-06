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Singapur'da 180 yıllık geçmişe sahip at yarışları sona eriyor
Singapur'da 180 yıllık geçmişe sahip at yarışları sona eriyor
Singapur'da 180 yılı aşkın geçmişe sahip at yarışlarının gelecek yıl sona ereceği, ülkenin tek at yarışı pisti Turf Club'ın olduğu bölgenin başka alanlarda... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:16+0300
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dünya
güneydoğu asya
at yarışı
singapur
gelenek
asya & pasifik
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Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un tek at yarışı pisti Turf Club, gelecek yıl son yarış etkinliğine ev sahipliği yapmasının ardından kapatılacak.Singapur hükümeti, pist sınırlarındaki 120 hektarlık alanın, kamu ve özel konut inşasına ayrılacağını açıkladı.Turf Club'dan yapılan açıklamada da ülkede at yarışlarının uzun ve seçkin bir tarihi olduğu vurgulanarak 5 Ekim 2024'teki 100. Büyük Singapur Altın Kupası'na kadar devam edecek yarışlarda sportmenliği, güvenliği ve bütünlüğü sağlamak için çalışmaya devam edecekleri ifade edildi.1842'de 'Singapur Spor Kulübü' olarak kurulan yarış pistinin adı, 1924'te Singapur 'Turf Club' olarak değiştirilmişti.1972'de parkurda Kraliçe 2. Elizabeth adına etkinlik düzenlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230425/brad-pitt-formula-1-filmini-gercek-yarisa-katilarak-cekecek-1070145400.html
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güneydoğu asya, at yarışı, singapur, gelenek, asya & pasifik
güneydoğu asya, at yarışı, singapur, gelenek, asya & pasifik

Singapur'da 180 yıllık geçmişe sahip at yarışları sona eriyor

13:16 06.06.2023 (güncellendi: 13:21 06.06.2023)
© AFP 2023 / MOHD FYROLSingapur'da 180 yılı aşkın geçmişe sahip at yarışlarının gelecek yıl sona ereceği; ülkenin tek at yarışı pisti Turf Club'ın olduğu bölgenin başka alanlarda kullanılacağı bildirildi.
Singapur'da 180 yılı aşkın geçmişe sahip at yarışlarının gelecek yıl sona ereceği; ülkenin tek at yarışı pisti Turf Club'ın olduğu bölgenin başka alanlarda kullanılacağı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / MOHD FYROL
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Singapur'da 180 yılı aşkın geçmişe sahip at yarışlarının gelecek yıl sona ereceği, ülkenin tek at yarışı pisti Turf Club'ın olduğu bölgenin başka alanlarda kullanılacağı bildirildi.
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un tek at yarışı pisti Turf Club, gelecek yıl son yarış etkinliğine ev sahipliği yapmasının ardından kapatılacak.
Singapur hükümeti, pist sınırlarındaki 120 hektarlık alanın, kamu ve özel konut inşasına ayrılacağını açıkladı.
Turf Club'dan yapılan açıklamada da ülkede at yarışlarının uzun ve seçkin bir tarihi olduğu vurgulanarak 5 Ekim 2024'teki 100. Büyük Singapur Altın Kupası'na kadar devam edecek yarışlarda sportmenliği, güvenliği ve bütünlüğü sağlamak için çalışmaya devam edecekleri ifade edildi.
1842'de 'Singapur Spor Kulübü' olarak kurulan yarış pistinin adı, 1924'te Singapur 'Turf Club' olarak değiştirilmişti.
1972'de parkurda Kraliçe 2. Elizabeth adına etkinlik düzenlenmişti.
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