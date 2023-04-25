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https://sputniknews.com.tr/20230425/brad-pitt-formula-1-filmini-gercek-yarisa-katilarak-cekecek-1070145400.html
Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek
Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek
Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor. Yapım, yarış esnasında çekilecek ilk film... 25.04.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
brad pitt
formula 1 (f1)
film
sinema
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Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği Formula 1 filminin çekimlerine bu yaz başlıyor. 59 yaşındaki Oscar'lı aktörün, Damson Idris ile başrolleri paylaşacağı filmin yapımcılığını ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton üstleniyor. Pitt, filmde, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.The Sun gazetesinin haberine göre Pitt, Formula 1 filmini çekmek için bu yaz, F1 Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile ilk etapta yarışacak.Filmin baş yapımcısı olan Lewis'e karşı yarışacak olan ünlü aktöre ilk turda filmi çekmesi için özel izin verildiği öğrenildi.'Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak'F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde yarış sırasında çekilecek film görüntüleri hakkında konuştu.NTV'nin aktardığına göre, "Çok yakında Silverstone'da çekime başlayacağız" diyen Domenicali, “Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak. Yapım açısından oldukça saldırgan bir iş olacak, ancak F1'in asla durmadığını göstermenin değişik bir yolu olacak" ifadelerini kullandı.Daha önce Lewis Hamilton, 'filmden çok büyük umutları olduğunu' söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.Brad Pitt'in çekimlere başlayacağı British Grand Prix yarışı, 7-9 Temmuz tarihlerinde İngiltere'deki Silverstone pistinde yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230407/brad-pitt-yasli-komsusu-olene-kadar-yillarca-kira-almamis-1069327061.html
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brad pitt, formula 1 (f1), film, sinema
brad pitt, formula 1 (f1), film, sinema

Brad Pitt, Formula 1 filmini gerçek yarışa katılarak çekecek

10:06 25.04.2023
© AP Photo / Chris PizzelloBrad Pitt
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
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Brad Pitt, Formula 1 konulu filminin çekimlerine şampiyon yarışçı Lewis Hamilton ile gerçekten yarışarak başlıyor. Yapım, yarış esnasında çekilecek ilk film olacak.
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği Formula 1 filminin çekimlerine bu yaz başlıyor.
59 yaşındaki Oscar'lı aktörün, Damson Idris ile başrolleri paylaşacağı filmin yapımcılığını ünlü İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton üstleniyor.
Pitt, filmde, emekli olan ancak sporun devlerine karşı bir çaylakla rekabet etmek için emekliliğinden geri dönen bir yarışçıyı canlandıracak.
The Sun gazetesinin haberine göre Pitt, Formula 1 filmini çekmek için bu yaz, F1 Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ile ilk etapta yarışacak.
Filmin baş yapımcısı olan Lewis'e karşı yarışacak olan ünlü aktöre ilk turda filmi çekmesi için özel izin verildiği öğrenildi.

'Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak'

F1 CEO'su Stefano Domenicali, geçtiğimiz günlerde yarış sırasında çekilecek film görüntüleri hakkında konuştu.
NTV'nin aktardığına göre, "Çok yakında Silverstone'da çekime başlayacağız" diyen Domenicali, “Yarış esnasında çekilecek ilk film olacak. Yapım açısından oldukça saldırgan bir iş olacak, ancak F1'in asla durmadığını göstermenin değişik bir yolu olacak" ifadelerini kullandı.
Daha önce Lewis Hamilton, 'filmden çok büyük umutları olduğunu' söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.
Brad Pitt'in çekimlere başlayacağı British Grand Prix yarışı, 7-9 Temmuz tarihlerinde İngiltere'deki Silverstone pistinde yapılacak.
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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