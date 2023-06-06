https://sputniknews.com.tr/20230606/rus-hava-kuvvetleri-ukrayna-birliklerinin-karar-alma-merkezini-fuze-saldirisiyla-vurdu-1072102960.html
Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna birliklerinin karar alma merkezini füze saldırısıyla vurdu
Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna birliklerinin karar alma merkezini füze saldırısıyla vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:46+0300
2023-06-06T21:46+0300
2023-06-06T21:46+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
füze saldırısı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine gruplar halinde atışlar yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Gece saatlerinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karar alma merkezlerinden birine hava bazlı uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Belirlenen hedef vuruldu” denildi.Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:Herson yönüRus birlikleri son 24 saatte 25'ten fazla Ukraynalı asker, 2 kamyonet ve bir Akatsiya kundağı motorlu obüsü imha etti.Zaporozje yönüDonetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Bogdanovka ve Dobrovolye, Zaporojye bölgesindeki Şerbaki yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. ve 72. mekanize tugayları ile 108. Bölgesel Savunma Tugayının mühimmat depoları imha edildi.Artyomovsk yönüGüney Askeri Grubu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'deki Kleşeyevka ve Berhovka yerleşimlerine yönelik dört saldırı girişimini başarıyla püskürterek düşmanın Rus birimlerinin savunmasını yarma veya sızması engelledi.Bu yönde Ukraynalı 260’tan fazla asker, 5 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 kamyonet, 2 Grad çoklu roketatar sistemi, 3 Gvozdika obüsü, 1 Fransız yapımı Cezar obüsü, 1 ABD yapımı M777 topçu sistemi, 1 D-30 Obüsü ve 1 Msta-B obüsü imha edildi.Krasnıy Liman yönüRus birlikleri Ukraynalı 60’tan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 kamyonet, 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 Msta-B ve 1 D-30 obüsünü yok etti.Toplamda son 24 saatte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 114 bölgede atış mevzilerinde konuşlanan 84 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/ukrayna-guclerinin-saldirdigi-kahovka-hidroelektrik-santrali-hakkinda-neler-biliniyor-1072100729.html
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rusya, ukrayna, füze saldırısı
rusya, ukrayna, füze saldırısı
Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna birliklerinin karar alma merkezini füze saldırısıyla vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hava bazlı, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birine gruplar halinde atışlar yaptığı belirtildi.
Açıklamada, “Gece saatlerinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karar alma merkezlerinden birine hava bazlı uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Belirlenen hedef vuruldu” denildi.
Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:
Herson yönü
Rus birlikleri son 24 saatte 25'ten fazla Ukraynalı asker, 2 kamyonet ve bir Akatsiya kundağı motorlu obüsü imha etti.
Zaporozje yönü
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Bogdanovka ve Dobrovolye, Zaporojye bölgesindeki Şerbaki yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 57. ve 72. mekanize tugayları ile 108. Bölgesel Savunma Tugayının mühimmat depoları imha edildi.
Artyomovsk yönü
Güney Askeri Grubu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin DHC'deki Kleşeyevka ve Berhovka yerleşimlerine yönelik dört saldırı girişimini başarıyla püskürterek düşmanın Rus birimlerinin savunmasını yarma veya sızması engelledi.
Bu yönde Ukraynalı 260’tan fazla asker, 5 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 kamyonet, 2 Grad çoklu roketatar sistemi, 3 Gvozdika obüsü, 1 Fransız yapımı Cezar obüsü, 1 ABD yapımı M777 topçu sistemi, 1 D-30 Obüsü ve 1 Msta-B obüsü imha edildi.
Krasnıy Liman yönü
Rus birlikleri Ukraynalı 60’tan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 kamyonet, 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 Msta-B ve 1 D-30 obüsünü yok etti.
Toplamda son 24 saatte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 114 bölgede atış mevzilerinde konuşlanan 84 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi.