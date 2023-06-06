https://sputniknews.com.tr/20230606/putin-yarali-arkadaslarini-kurtaran-askerle-telefonda-konustu--1072103448.html

Putin, yaralı arkadaşlarını kurtaran askerle telefonda konuştu

Putin, yaralı arkadaşlarını kurtaran askerle telefonda konuştu

Rusya lideri Putin, yaralı arkadaşlarını ateş altından kurtaran askerle telefonda konuştu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T21:49+0300

2023-06-06T21:49+0300

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ukrayna

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaralı arkadaşlarını yoğun ateş altından çıkararak kurtaran ve Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Yuri Jelanov adlı askerle telefonda konuştu.Rossiya 24 televizyonuna konuşan asker, "Telefonla bağladılar ve konuştuk. Neler olduğunu, olayın nasıl geliştiğini sordu. Sağlık durumum ve aldığım tıbbi destekle ilgilendi" dedi.Devlet Başkanı'nın kendisine yönelik övgüsünü duymaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten asker, “Beni övdü. Çok güzeldi. Yüksek ödülle ödüllendirileceğimi ve askeri rütbemin yükseltileceğini söyledi" diye konuştu.Telefon görüşmesi, askerin tedavi gördüğü Donetsk'teki bir hastanede gerçekleşti.

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