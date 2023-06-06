https://sputniknews.com.tr/20230606/putin-yarali-arkadaslarini-kurtaran-askerle-telefonda-konustu--1072103448.html
Putin, yaralı arkadaşlarını kurtaran askerle telefonda konuştu
Putin, yaralı arkadaşlarını kurtaran askerle telefonda konuştu
Rusya lideri Putin, yaralı arkadaşlarını ateş altından kurtaran askerle telefonda konuştu. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T21:49+0300
2023-06-06T21:49+0300
2023-06-06T21:51+0300
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vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaralı arkadaşlarını yoğun ateş altından çıkararak kurtaran ve Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Yuri Jelanov adlı askerle telefonda konuştu.Rossiya 24 televizyonuna konuşan asker, "Telefonla bağladılar ve konuştuk. Neler olduğunu, olayın nasıl geliştiğini sordu. Sağlık durumum ve aldığım tıbbi destekle ilgilendi" dedi.Devlet Başkanı'nın kendisine yönelik övgüsünü duymaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten asker, “Beni övdü. Çok güzeldi. Yüksek ödülle ödüllendirileceğimi ve askeri rütbemin yükseltileceğini söyledi" diye konuştu.Telefon görüşmesi, askerin tedavi gördüğü Donetsk'teki bir hastanede gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230606/duma-baskani-volodin-ukraynanin-karsi-saldirisinin-basarili-olma-sansi-yok-1072095610.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin
rusya, ukrayna, vladimir putin
Putin, yaralı arkadaşlarını kurtaran askerle telefonda konuştu
21:49 06.06.2023 (güncellendi: 21:51 06.06.2023) Abone ol
Rusya lideri Putin, yaralı arkadaşlarını ateş altından kurtaran askerle telefonda konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaralı arkadaşlarını yoğun ateş altından çıkararak kurtaran ve Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Yuri Jelanov adlı askerle telefonda konuştu.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan asker, "Telefonla bağladılar ve konuştuk. Neler olduğunu, olayın nasıl geliştiğini sordu. Sağlık durumum ve aldığım tıbbi destekle ilgilendi" dedi.
Devlet Başkanı'nın kendisine yönelik övgüsünü duymaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten asker, “Beni övdü. Çok güzeldi. Yüksek ödülle ödüllendirileceğimi ve askeri rütbemin yükseltileceğini söyledi" diye konuştu.
Telefon görüşmesi, askerin tedavi gördüğü Donetsk'teki bir hastanede gerçekleşti.