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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230606/duma-baskani-volodin-ukraynanin-karsi-saldirisinin-basarili-olma-sansi-yok-1072095610.html
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna'nın karşı saldırısının başarılı olma şansı yok
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna'nın karşı saldırısının başarılı olma şansı yok
Duma Başkanı Volodin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarılı olma şansının olmadığını ifade etti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T17:31+0300
2023-06-06T17:31+0300
ukrayna krizi
duma
vyaçeslav volodin
saldırı
ukrayna
rusya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarılı olma şansının olmadığını, NATO'nun ‘Barbarossa-2’ planının çöktüğünü belirtti.Volodin, “Kiev rejiminin karşı saldırısı ikinci gününde. Zelenskiy’in, Stoltenberg’in, Biden’ın bu konudaki sessizlikleri tesadüf değil. Başarı yok. Amaç ve hedeflere ulaşılamıyor, hassasiyet azalıyor” dedi.Ukrayna karşı saldırısının Washington ve Brüksel tarafından ortaklaşa hazırlandığını vurgulayan Volodin, şu anda NATO'nun Rusya'ya karşı savaştığını ve Ukraynalıların sadece 'sarf malzemesi’ olduğunu kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 4 Haziran sabahı Güney Donets yönünde başlattığı geniş çaplı saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve Ukrayna ordusunun püskürtüldüğünü duyurmuştu.Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bahmut (Artyomovsk) yönünde saldırı başlattıklarını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise saldırının henüz başlamadığını ifade etmişti.Bundan kısa bir süre önce Ukraynalı yetkililer, "Planlar sessizliği sever" diyerek operasyonlarla ilgili bilgileri ifşa etmeme çağrısı yaptıkları bir video yayınlamıştı.The New York Times ise, konuya ilişkin haberinde Ukrayna’nın büyük çaplı karşı saldırıyı başlatacağı zamanla ilgili ABD'yi bilgilendirmediğini, ancak bir zaman çerçevesi belirlediğini ve Kiev'in son saldırı faaliyetinin bu çerçeveye uyduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-ordusu-uzun-zamandir-beklenen-saldirisinda-basarisiz-oldu-1072090816.html
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duma, vyaçeslav volodin, saldırı, ukrayna, rusya
duma, vyaçeslav volodin, saldırı, ukrayna, rusya

Duma Başkanı Volodin: Ukrayna'nın karşı saldırısının başarılı olma şansı yok

17:31 06.06.2023
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin
 Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Multimedya arşivine gidin
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Duma Başkanı Volodin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarılı olma şansının olmadığını ifade etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısının başarılı olma şansının olmadığını, NATO'nun ‘Barbarossa-2’ planının çöktüğünü belirtti.
Volodin, “Kiev rejiminin karşı saldırısı ikinci gününde. Zelenskiy’in, Stoltenberg’in, Biden’ın bu konudaki sessizlikleri tesadüf değil. Başarı yok. Amaç ve hedeflere ulaşılamıyor, hassasiyet azalıyor” dedi.
Ukrayna karşı saldırısının Washington ve Brüksel tarafından ortaklaşa hazırlandığını vurgulayan Volodin, şu anda NATO'nun Rusya'ya karşı savaştığını ve Ukraynalıların sadece 'sarf malzemesi’ olduğunu kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 4 Haziran sabahı Güney Donets yönünde başlattığı geniş çaplı saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını ve Ukrayna ordusunun püskürtüldüğünü duyurmuştu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bahmut (Artyomovsk) yönünde saldırı başlattıklarını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise saldırının henüz başlamadığını ifade etmişti.
Bundan kısa bir süre önce Ukraynalı yetkililer, "Planlar sessizliği sever" diyerek operasyonlarla ilgili bilgileri ifşa etmeme çağrısı yaptıkları bir video yayınlamıştı.
The New York Times ise, konuya ilişkin haberinde Ukrayna’nın büyük çaplı karşı saldırıyı başlatacağı zamanla ilgili ABD'yi bilgilendirmediğini, ancak bir zaman çerçevesi belirlediğini ve Kiev'in son saldırı faaliyetinin bu çerçeveye uyduğunu aktardı.
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