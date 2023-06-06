Mahkemeye çıkan Prens Harry'den medyaya: 'Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?'
© AFP 2023 / DANIEL LEALPrens Harry
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
İngiltere kraliyetinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak Mirror Group Newspapers medya grubuna açtığı davada tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkan Prens Harry, basın mensuplarına ve gazete yöneticilerine seslendi. Harry, "Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" diye tepki gösterdi.
Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People gazetelerinin sahibi olan medya holdingi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı dava kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.
İngiliz tahtının beşinci varisi olan Harry, 50 sayfalık yazılı ifade verdi ve MGN'nin avukatı Andrew Green tarafından çapraz sorguya çekildi.
İnsanların trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın özel hayatına yasa dışı bir şekilde izinsiz girmesi düşüncesinin kendisini 'kötü hissetmesine' neden olduğunu belirten Harry, ayrıca magazin dergilerinin kendisinin ve eşi Meghan'ın özel hayatlarına 'nefret ve tacizi' kışkırttığını kaydetti.
Piers Morgan admitted to listening to Diana’s phone calls, contributing to the frenzy leading up to her death, and now he fixates on Meghan.— Renee (@PettyLupone) June 6, 2023
I’m glad Harry is going after him and MGN because the next thing they’ll do is harass their kids.
Morgan deserves all this and more. pic.twitter.com/IqDDBjtsnj
'Ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler'
Prens Harry, "Çok fazla acıya, üzüntüye ve bazı durumlarda belki de istemeden ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler. Birisi bu çılgınlığa bir son vermeden önce, daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" ifadelerini kullandı.
Hükümeti ve İngiliz basınını sert dille eleştiren Prens Harry, gazetecilerin çok fazla acı ve üzüntüye neden olduğuna dikkat çekti.
Prince Harry has attacked the UK media as he begins giving evidence in his case against the Mirror Group Newspapers. The youngest son of King Charles III is accusing MGN of illegally obtaining private information about him and his family as part of case that involves over 100… pic.twitter.com/p44aan9lXj— CGTN Europe (@CGTNEurope) June 6, 2023
MNG'nin avukatı Prens Harry'den özür diledi
Öte yandan MGN'nin avukatı Andrew Green, Prens Harry'ye sempati duyduğunu belirterek, gazetecilerin eylemlerinin 'tamamen yasa dışı' olduğu iddiasını reddetti.
Green, çapraz sorgu sırasında "Bu asla olmamalıydı ve bir daha olmayacak" diyerek, yasa dışı bilgi topladığını kabul ettiği bir olay nedeniyle MGN adına Harry'den kişisel olarak özür diledi.
Green, Harry'nin yaşadığı sıkıntıların belirli MGN haberlerinden değil, genel olarak basında yer alan haberlerden kaynaklandığını ima ederek, bunların halihazırda kamuya açık olan ayrıntılara dayandığını öne sürdü.
Prens Harry, 1996 ile 2010 yılları arasında yayınlanan yaklaşık 140 makalenin hukuka aykırı yöntemlerle derlenmiş bilgiler içerdiğini ve bunlardan 33'ünün Yüksek Mahkeme'de incelenmesini talep etti.
Harry, 1891'de Edward VII'den bu yana bir mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi oldu. Beş saat süren duruşmanın ardından Harry, ifade vermeye yarın devam edecek.