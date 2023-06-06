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https://sputniknews.com.tr/20230606/mahkemeye-cikan-prens-harryden-medyaya-daktilonuz-daha-ne-kadar-parmaklariniza-kan-bulastiracak-1072106258.html
Mahkemeye çıkan Prens Harry'den medyaya: 'Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?'
Mahkemeye çıkan Prens Harry'den medyaya: 'Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?'
İngiltere kraliyetinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak Mirror Group Newspapers medya grubuna açtığı davada tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkan Prens... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T22:42+0300
2023-06-06T22:42+0300
dünya
prens harry
dava
mahkeme
ingiltere
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Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People gazetelerinin sahibi olan medya holdingi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı dava kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.İngiliz tahtının beşinci varisi olan Harry, 50 sayfalık yazılı ifade verdi ve MGN'nin avukatı Andrew Green tarafından çapraz sorguya çekildi.İnsanların trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın özel hayatına yasa dışı bir şekilde izinsiz girmesi düşüncesinin kendisini 'kötü hissetmesine' neden olduğunu belirten Harry, ayrıca magazin dergilerinin kendisinin ve eşi Meghan'ın özel hayatlarına 'nefret ve tacizi' kışkırttığını kaydetti.'Ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler'Prens Harry, "Çok fazla acıya, üzüntüye ve bazı durumlarda belki de istemeden ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler. Birisi bu çılgınlığa bir son vermeden önce, daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" ifadelerini kullandı.Hükümeti ve İngiliz basınını sert dille eleştiren Prens Harry, gazetecilerin çok fazla acı ve üzüntüye neden olduğuna dikkat çekti.MNG'nin avukatı Prens Harry'den özür dilediÖte yandan MGN'nin avukatı Andrew Green, Prens Harry'ye sempati duyduğunu belirterek, gazetecilerin eylemlerinin 'tamamen yasa dışı' olduğu iddiasını reddetti.Green, çapraz sorgu sırasında "Bu asla olmamalıydı ve bir daha olmayacak" diyerek, yasa dışı bilgi topladığını kabul ettiği bir olay nedeniyle MGN adına Harry'den kişisel olarak özür diledi.Green, Harry'nin yaşadığı sıkıntıların belirli MGN haberlerinden değil, genel olarak basında yer alan haberlerden kaynaklandığını ima ederek, bunların halihazırda kamuya açık olan ayrıntılara dayandığını öne sürdü.Prens Harry, 1996 ile 2010 yılları arasında yayınlanan yaklaşık 140 makalenin hukuka aykırı yöntemlerle derlenmiş bilgiler içerdiğini ve bunlardan 33'ünün Yüksek Mahkeme'de incelenmesini talep etti.Harry, 1891'de Edward VII'den bu yana bir mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi oldu. Beş saat süren duruşmanın ardından Harry, ifade vermeye yarın devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230605/tarihi-ifade-icin-bekleniyor-bugun-tesrif-etmeyen-prens-harry-yarginin-vaktini-calmakla-suclandi-1072051209.html
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prens harry, dava, mahkeme, ingiltere

Mahkemeye çıkan Prens Harry'den medyaya: 'Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?'

22:42 06.06.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEALPrens Harry
Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
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İngiltere kraliyetinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak Mirror Group Newspapers medya grubuna açtığı davada tanık sıfatıyla hakim karşısına çıkan Prens Harry, basın mensuplarına ve gazete yöneticilerine seslendi. Harry, "Daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" diye tepki gösterdi.
Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilke imza atarak Daily Mirror, Sunday Mirror ve Sunday People gazetelerinin sahibi olan medya holdingi Mirror Group Newspapers'a (MGN) açtığı dava kapsamında tanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.
İngiliz tahtının beşinci varisi olan Harry, 50 sayfalık yazılı ifade verdi ve MGN'nin avukatı Andrew Green tarafından çapraz sorguya çekildi.
İnsanların trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın özel hayatına yasa dışı bir şekilde izinsiz girmesi düşüncesinin kendisini 'kötü hissetmesine' neden olduğunu belirten Harry, ayrıca magazin dergilerinin kendisinin ve eşi Meghan'ın özel hayatlarına 'nefret ve tacizi' kışkırttığını kaydetti.

'Ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler'

Prens Harry, "Çok fazla acıya, üzüntüye ve bazı durumlarda belki de istemeden ölüme neden olmaktan sorumlu olan bazı editörler ve gazeteciler. Birisi bu çılgınlığa bir son vermeden önce, daktilonuz daha ne kadar parmaklarınıza kan bulaştıracak?" ifadelerini kullandı.
Hükümeti ve İngiliz basınını sert dille eleştiren Prens Harry, gazetecilerin çok fazla acı ve üzüntüye neden olduğuna dikkat çekti.

MNG'nin avukatı Prens Harry'den özür diledi

Öte yandan MGN'nin avukatı Andrew Green, Prens Harry'ye sempati duyduğunu belirterek, gazetecilerin eylemlerinin 'tamamen yasa dışı' olduğu iddiasını reddetti.
Green, çapraz sorgu sırasında "Bu asla olmamalıydı ve bir daha olmayacak" diyerek, yasa dışı bilgi topladığını kabul ettiği bir olay nedeniyle MGN adına Harry'den kişisel olarak özür diledi.
Green, Harry'nin yaşadığı sıkıntıların belirli MGN haberlerinden değil, genel olarak basında yer alan haberlerden kaynaklandığını ima ederek, bunların halihazırda kamuya açık olan ayrıntılara dayandığını öne sürdü.
Prens Harry, 1996 ile 2010 yılları arasında yayınlanan yaklaşık 140 makalenin hukuka aykırı yöntemlerle derlenmiş bilgiler içerdiğini ve bunlardan 33'ünün Yüksek Mahkeme'de incelenmesini talep etti.
Harry, 1891'de Edward VII'den bu yana bir mahkemede ifade veren ilk kıdemli kraliyet üyesi oldu. Beş saat süren duruşmanın ardından Harry, ifade vermeye yarın devam edecek.
Prens Harry - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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