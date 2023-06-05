https://sputniknews.com.tr/20230605/tarihi-ifade-icin-bekleniyor-bugun-tesrif-etmeyen-prens-harry-yarginin-vaktini-calmakla-suclandi-1072051209.html
'Tarihi' ifade için bekleniyor: Bugün teşrif etmeyen Prens Harry, yargının vaktini çalmakla suçlandı
'Tarihi' ifade için bekleniyor: Bugün teşrif etmeyen Prens Harry, yargının vaktini çalmakla suçlandı
Britanya kraliyetinden firar edip ailesiyle söyleşiler, kitaplar ve filmler aracılığıyla savaşan Prens Harry, bu hafta tabloid basına karşı savaşında yeni bir... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T20:39+0300
2023-06-05T20:39+0300
2023-06-05T20:39+0300
dünya
prens harry
prens william
mahkeme
avukat
daily mirror
mirror
daily mail
mail on sunday
the sun
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Kral 3. Charles'ın küçük oğlu Harry, Mirror Group Newspapers'a (MGN) karşı açtığı davada ifade verecek olmasıyla bir kez daha Britanya'da gündem oldu. Bu, tahta çıkmadan önce 1890'da bir iftira davasında ifade veren VII. Edward'dan sonra ilk kez bir üst düzey kraliyet isminin mahkeme kürsüsünde ifade vermesi anlamına gelecek. 38 yaşındaki prensi görüntülemek için bugün Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde foto muhabiri ve kameraman ordusu yığıldı. Ancak avukatı David Sherborne, kızı Prenses Lilibet'in 2. yaşgününü kutlaması nedeniyle Britanya'ya geç gelen Harry'nin en erken yarın tanık kürsüsüne geçebileceğini söyledi. Bu da kraliyet ailesini çok ağır suçlama bombardımanına tuttuğu için giderek ülkesinde 'istenmeyen kişi' havasına bürünen Harry'nin sosyal medya ve medyada mahkemenin zamanını boşa harcamakla suçlanmasına yol açtı.Prensin ortada olmadığını öğrenince, avukatı, "Biraz şaşırdım" diyerek paylayan yargıç Timothy Fancourt, hukuk ekiplerinin açılış konuşmalarının kısa sürmesi ihtimaline karşı tanıkların ifadelerinin dinlenmesinden bir gün önce hazır bulunmaları gerektiği konusunda önceki duruşmalarda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.Avukat Sherborne, 'magazin basınının altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğü Harry'yi 11 yaşından beri haber malzemesi yaptığını, Harry'yi yasadışı yöntemlerle takibin annesi Prenses Diana'nın 1997'de Paris'te paparazzi takibinden kaçarken araba kazasında trajik ölümünün ardından da devam ettiğini, Harry'nin telefonunun birden çok kez hacklendiğini anlattı. Mirror'ın 2003'te Harry ile ağabeyi Prens William'ın (anneleri Diana'nın uşağı Paul Burrell hakkındaki) bir kavgasını çok ayrıntılı haberleştirmesi örneğini veren Sherborne, şöyle konuştu:The Sun, Daily Mail, Daily Mirror gibi tabloid gazeteler hakkında telefon korsanlığı dahil yasadışı faaliyetlerde bulundukları için dava açıp tazminat talep eden çok sayıda ünlü var. MGN davası da Prens Harry'nin 2018'de ABD'li aktris Meghan Markle ile evlendikten sonra 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasından bu yana İngiliz gazete gruplarına karşı açtığı bir dizi davadan biri. MGN'yi telefon dinleme ve diğer yasadışı eylemler suçlamasıyla mahkemeye veren 100'den fazla ünlü isimden biri olan Harry'nin 6 Mayıs'ta babasının taç giyme töreninden birkaç gün sonra başlayan davasının 7 hafta sürmesi bekleniyor. Sherborne, 10 Mayıs'taki duruşmada, müvekkilinin, çocukluğundan bu yana yasadışı şekilde elde edilmiş bilgilerle medyanın hedefi haline geldiğini, ilişkilerinin bile bu yayınlardan etkilendiğini anlatmıştı:MGN avukatı Andrew Green, kurumun bazı yanlışlar yaptığını kabul ettiğini belirterek özür açıklaması yapmıştı: Martta da Prens Harry'nin oyuncu Elizabeth Hurley, Sadie Frost, müzisyen Elton John ve film yapımcısı David Furnish'in de aralarında bulunduğu davacılarla Daily Mail'in sahibi Associated Newspapers Limited'e (ANL) karşı açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davası Yüksek Mahkemede görülmüştü. Sürpriz şekilde Kaliforniya'dan Londra'ya uçup duruşmalara katılan Harry, orada şahsen ifade vermek yerine sadece yazılı beyanlarda bulunmuştu.Daha önce The Mail On Sunday gazetesine açtığı iftira davasını Temmuz 2022'de kazanan Harry, The Sun'a da mahremiyet ihlali davası açarken, avukatı Sherborne, Harry'nin ağabeyi William'ın The Sun'ın bağlı olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketinden yüklü miktar para alarak uzlaşma yoluna gittiğini iddia etmişti.
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prens harry, prens william, mahkeme, avukat, daily mirror, mirror, daily mail, mail on sunday , the sun, dava, duruşma, tanık, ifade, britanya, ingiltere, londra, kraliyet ailesi
prens harry, prens william, mahkeme, avukat, daily mirror, mirror, daily mail, mail on sunday , the sun, dava, duruşma, tanık, ifade, britanya, ingiltere, londra, kraliyet ailesi
'Tarihi' ifade için bekleniyor: Bugün teşrif etmeyen Prens Harry, yargının vaktini çalmakla suçlandı
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Britanya kraliyetinden firar edip ailesiyle söyleşiler, kitaplar ve filmler aracılığıyla savaşan Prens Harry, bu hafta tabloid basına karşı savaşında yeni bir muharebeye çıkıyor. Bir asırdan uzun süredir mahkemede ifade veren ilk üst düzey kraliyet üyesi olacak Harry'nin bugün duruşmaya gelmemesi, yargının vaktini çalmakla suçlanmasına yol açtı.
Kral 3. Charles'ın küçük oğlu Harry, Mirror Group Newspapers'a (MGN) karşı açtığı davada ifade verecek olmasıyla bir kez daha Britanya'da gündem oldu. Bu, tahta çıkmadan önce 1890'da bir iftira davasında ifade veren VII. Edward'dan sonra ilk kez bir üst düzey kraliyet isminin mahkeme kürsüsünde ifade vermesi anlamına gelecek.
38 yaşındaki prensi görüntülemek için bugün Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin önünde foto muhabiri ve kameraman ordusu yığıldı. Ancak avukatı David Sherborne, kızı Prenses Lilibet'in 2. yaşgününü kutlaması nedeniyle Britanya'ya geç gelen Harry'nin en erken yarın tanık kürsüsüne geçebileceğini söyledi. Bu da kraliyet ailesini çok ağır suçlama bombardımanına tuttuğu için giderek ülkesinde 'istenmeyen kişi' havasına bürünen Harry'nin sosyal medya ve medyada mahkemenin zamanını boşa harcamakla suçlanmasına yol açtı.
Prensin ortada olmadığını öğrenince, avukatı, "Biraz şaşırdım" diyerek paylayan yargıç Timothy Fancourt, hukuk ekiplerinin açılış konuşmalarının kısa sürmesi ihtimaline karşı tanıkların ifadelerinin dinlenmesinden bir gün önce hazır bulunmaları gerektiği konusunda önceki duruşmalarda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.
Avukat Sherborne, 'magazin basınının altın yumurtlayan tavuk olarak gördüğü Harry'yi 11 yaşından beri haber malzemesi yaptığını, Harry'yi yasadışı yöntemlerle takibin annesi Prenses Diana'nın 1997'de Paris'te paparazzi takibinden kaçarken araba kazasında trajik ölümünün ardından da devam ettiğini, Harry'nin telefonunun birden çok kez hacklendiğini anlattı.
Mirror'ın 2003'te Harry ile ağabeyi Prens William'ın (anneleri Diana'nın uşağı Paul Burrell hakkındaki) bir kavgasını çok ayrıntılı haberleştirmesi örneğini veren Sherborne, şöyle konuştu:
"Bu çok erken oluşum aşamasında bile... bu iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın tohumları ekilmeye başlanmış. Kardeşler bazen aynı fikirde olmayabilir. Ancak bu şekilde halka açıklandığında ve içlerindeki hisler oldukları gibi ifşa edildiğinde, güven aşınmaya başlar. Tam da bu tür faaliyetler yüzünden güvensizliğin erken yaşta nasıl başlayabileceğini görebilirsiniz."
The Sun, Daily Mail, Daily Mirror gibi tabloid gazeteler hakkında telefon korsanlığı dahil yasadışı faaliyetlerde bulundukları için dava açıp tazminat talep eden çok sayıda ünlü var. MGN davası da Prens Harry'nin 2018'de ABD'li aktris Meghan Markle ile evlendikten sonra 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılıp ABD'ye taşınmasından bu yana İngiliz gazete gruplarına karşı açtığı bir dizi davadan biri.
MGN'yi telefon dinleme ve diğer yasadışı eylemler suçlamasıyla mahkemeye veren 100'den fazla ünlü isimden biri olan Harry'nin 6 Mayıs'ta babasının taç giyme töreninden birkaç gün sonra başlayan davasının 7 hafta sürmesi bekleniyor.
Sherborne, 10 Mayıs'taki duruşmada, müvekkilinin, çocukluğundan bu yana yasadışı şekilde elde edilmiş bilgilerle medyanın hedefi haline geldiğini, ilişkilerinin bile bu yayınlardan etkilendiğini anlatmıştı:
"Chelsy Davy ile 2004-10 yıllarında yaşadığı ilişki de yayınlardan etkilenerek sona erdi. Davy, kraliyet hayatının kendisine göre olmadığına karar verdi ve bu karar Prens Harry'yi çok üzdü."
"Bu yayınlar, Prens Harry'nin, kendisi ve kız arkadaşının güvenliği için endişelenmesine de sebep oldu."
"Prens Harry'nin bir kişiyle ilişkisi olduğunda ya da ilişki dedikodusu çıktığında o kişinin ailesi ve arkadaşları kaosa sürükleniyor ve kendilerini MGN'nin yaptığı yasadışı aktivitelerin içinde buluyorlardı."
MGN avukatı Andrew Green, kurumun bazı yanlışlar yaptığını kabul ettiğini belirterek özür açıklaması yapmıştı:
"MGN, tüm yasa dışı bilgi toplama olaylarından dolayı samimi şekilde özür dilemektedir ve tüm iddia sahiplerine bunun bir daha yaşanmayacağı güvencesini vermektedir. MGN, bu özrü, verilen zararı azaltmak için yapmıyor, aksine bu aşamadaki özrün, bu etkiyi yaratmayacağını kabul ediyor. Özür diliyor, çünkü bu durum hiçbir zaman yaşanmamalıydı."
Martta da Prens Harry'nin oyuncu Elizabeth Hurley, Sadie Frost, müzisyen Elton John ve film yapımcısı David Furnish'in de aralarında bulunduğu davacılarla Daily Mail'in sahibi Associated Newspapers Limited'e (ANL) karşı açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davası Yüksek Mahkemede görülmüştü.
Sürpriz şekilde Kaliforniya'dan Londra'ya uçup duruşmalara katılan Harry, orada şahsen ifade vermek yerine sadece yazılı beyanlarda bulunmuştu.
Daha önce The Mail On Sunday gazetesine açtığı iftira davasını Temmuz 2022'de kazanan Harry, The Sun'a da mahremiyet ihlali davası açarken, avukatı Sherborne, Harry'nin ağabeyi William'ın The Sun'ın bağlı olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketinden yüklü miktar para alarak uzlaşma yoluna gittiğini iddia etmişti.