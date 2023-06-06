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https://sputniknews.com.tr/20230606/ingilterede-evrensel-temel-gelir-denemeleri-basliyor-1072069255.html
İngiltere'de evrensel temel gelir denemeleri başlıyor
İngiltere'de evrensel temel gelir denemeleri başlıyor
Yüksek enflasyonun kıskacındaki İngiltere'de başkent Londra'dan seçilen gruplarla evrensel gelir ödemesinin uygulanabilirliği ölçülecek. Girişimin mimarı olan... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:40+0300
2023-06-06T11:40+0300
ekonomi
ingiltere
evrensel temel gelir
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Haftada 4 gün çalışma uygulamasıyla birlikte dünyada denemeleri yapılan bir diğer uygulama da evrensel temel gelir. İngiltere’de de düşünce kuruluşu Autonomy öncülüğünde ilk kez evrensel temel gelir uygulaması denenecek. 30 katılımcıya hiçbir şarta bakılmaksızın ayda 1600 pound (1990 dolar) verilecek ve bunun katılımcıları zihnen ve fiziken nasıl etkilediği takip edilecek. Başkent Londra’nın kuzeyi ve merkezkindeki iki bölgeden rastgele seçilecek katılımcıların kimlikleri de gizli tutulacak. Bu iki grubun yanı sıra aynı soruları yanıtlayacak ama aynı aylık ödemeyi almayacak olan bir de ‘kontrol grubu’ oluşturulacak. Autonomy araştırma direktörü Will Stronge iklim değişikliği ve endüstriyel değişim sebebiyle İngiliz toplumunun yakın gelecekte bir çeşit evrensel temel gelire ihtiyaç duyacağını söyledi. Stronge’a göre eldeki tüm veriler evrensel temel gelirin yoksulluk seviyesini daha iyileştirip milyonların refahını artıracağını gösteriyor.Evrensel temel gelir nedir?Devletin ülke içindeki yerleşik kişilerin tamamına ayrım gözetmeksizin düzenli gelir sağlamasına yönelik sosyal güvenlik kuramına evrensel temel gelir deniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/portekiz-haftada-4-gun-calisma-uygulamasinin-denemelerine-basladi-1072024274.html
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ingiltere, evrensel temel gelir
ingiltere, evrensel temel gelir

İngiltere'de evrensel temel gelir denemeleri başlıyor

11:40 06.06.2023
© AFP 2023 / TOLGA AKMENİngiltere- Market
İngiltere- Market - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / TOLGA AKMEN
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Yüksek enflasyonun kıskacındaki İngiltere'de başkent Londra'dan seçilen gruplarla evrensel gelir ödemesinin uygulanabilirliği ölçülecek. Girişimin mimarı olan düşünce kuruluşu İngiliz toplumunun yakın gelecekte bu uygulamaya ihtiyaç duyacağı görüşünde.
Haftada 4 gün çalışma uygulamasıyla birlikte dünyada denemeleri yapılan bir diğer uygulama da evrensel temel gelir. İngiltere’de de düşünce kuruluşu Autonomy öncülüğünde ilk kez evrensel temel gelir uygulaması denenecek.
Portekiz'deki sol hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
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30 katılımcıya hiçbir şarta bakılmaksızın ayda 1600 pound (1990 dolar) verilecek ve bunun katılımcıları zihnen ve fiziken nasıl etkilediği takip edilecek. Başkent Londra’nın kuzeyi ve merkezkindeki iki bölgeden rastgele seçilecek katılımcıların kimlikleri de gizli tutulacak. Bu iki grubun yanı sıra aynı soruları yanıtlayacak ama aynı aylık ödemeyi almayacak olan bir de ‘kontrol grubu’ oluşturulacak.
Autonomy araştırma direktörü Will Stronge iklim değişikliği ve endüstriyel değişim sebebiyle İngiliz toplumunun yakın gelecekte bir çeşit evrensel temel gelire ihtiyaç duyacağını söyledi. Stronge’a göre eldeki tüm veriler evrensel temel gelirin yoksulluk seviyesini daha iyileştirip milyonların refahını artıracağını gösteriyor.

Evrensel temel gelir nedir?

Devletin ülke içindeki yerleşik kişilerin tamamına ayrım gözetmeksizin düzenli gelir sağlamasına yönelik sosyal güvenlik kuramına evrensel temel gelir deniyor.
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarıp cumhuriyet ilan etme törenindeki kutlamalar, Barbados başkenti Bridgetown, Kahramanlar Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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Kraliçe'yi başından atan Barbados, ada sakinlerine temel gelir ödemesi için kolları sıvadı
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