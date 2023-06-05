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Portekiz haftada 4 gün çalışma uygulamasının denemelerine başladı
Portekiz haftada 4 gün çalışma uygulamasının denemelerine başladı
Portekiz'deki sol hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:05+0300
2023-06-05T12:05+0300
dünya
portekiz
çalışma
hafta
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Portekiz'de Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, 5 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren kararname gereği, işverenlere ve gönüllü olarak katılmak isteyen işçilere yönelik olarak, maaşları etkilemeden haftalık çalışmanın 4 güne indirilmesi uygulamasının başlandığını kaydetti.Bakanlıktan verilen bilgilerde, haftalık çalışma saatlerinin 40'tan 32'ye indirilmesini içeren haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirketin katıldığı, toplamda 350 bin avro tutacak bu programla ilgili bütçenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından karşılanacağı bildirildi.Pilot programa katılan şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasının öncesinde, sırasında ve sonrasında şirket ve personel ile ilgili verimlilik, ara maliyetler, çalışanların refahı gibi konulardaki bilgilerini bakanlık ile paylaşarak bir rapor hazırlayacak.Portekiz hükümeti, pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor.Salgın sonrası Avrupa'da deneniyorAvrupa'da özellikle Kovid-19 salgını sonrası gündeme gelen haftada 4 gün çalışma uygulamasına ilk başlayan ülkelerden biri Kasım 2022'de Belçika olmuştu.İsveç ve Finlandiya gibi bazı kuzey Avrupa ülkeleri de bu programları denerken, İspanya bu yıl başında 41 endüstri şirketinde haftada 4 gün çalışma denemelerine başlamıştı.Ancak İspanya'daki uygulamada hükümet, şirketleri katılıma teşvik etmek için 200 bin euro'ya kadar yardım yapıyor.Portekiz, haftada 4 gün çalışma uygulamasını farklı sektörlerde denerken, İspanya'da bunun tüm sektörler için geçerli olup olmayacağı tartışmaları ise devam ediyor.Öte yandan, Orta Asya ülkesi Kazakistan’da da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230424/kazakistanda-haftada-4-gun-calisma-secenegi-geliyor-1070110797.html
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haftada 4 gün çalışma , portekiz dört gün çalışma , haftada 4 gün çalışan ülkeler
haftada 4 gün çalışma , portekiz dört gün çalışma , haftada 4 gün çalışan ülkeler

Portekiz haftada 4 gün çalışma uygulamasının denemelerine başladı

12:05 05.06.2023
© AFP 2023Portekiz'deki sol hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu.
Portekiz'deki sol hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023
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Portekiz'deki sol hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu.
Portekiz'de Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, 5 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren kararname gereği, işverenlere ve gönüllü olarak katılmak isteyen işçilere yönelik olarak, maaşları etkilemeden haftalık çalışmanın 4 güne indirilmesi uygulamasının başlandığını kaydetti.
Bakanlıktan verilen bilgilerde, haftalık çalışma saatlerinin 40'tan 32'ye indirilmesini içeren haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirketin katıldığı, toplamda 350 bin avro tutacak bu programla ilgili bütçenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından karşılanacağı bildirildi.
Pilot programa katılan şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasının öncesinde, sırasında ve sonrasında şirket ve personel ile ilgili verimlilik, ara maliyetler, çalışanların refahı gibi konulardaki bilgilerini bakanlık ile paylaşarak bir rapor hazırlayacak.
Portekiz hükümeti, pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor.

Salgın sonrası Avrupa'da deneniyor

Avrupa'da özellikle Kovid-19 salgını sonrası gündeme gelen haftada 4 gün çalışma uygulamasına ilk başlayan ülkelerden biri Kasım 2022'de Belçika olmuştu.
İsveç ve Finlandiya gibi bazı kuzey Avrupa ülkeleri de bu programları denerken, İspanya bu yıl başında 41 endüstri şirketinde haftada 4 gün çalışma denemelerine başlamıştı.
Ancak İspanya'daki uygulamada hükümet, şirketleri katılıma teşvik etmek için 200 bin euro'ya kadar yardım yapıyor.
Portekiz, haftada 4 gün çalışma uygulamasını farklı sektörlerde denerken, İspanya'da bunun tüm sektörler için geçerli olup olmayacağı tartışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, Orta Asya ülkesi Kazakistan’da da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.
Vize- Belge- Ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
DÜNYA
Kazakistan'da haftada 4 gün çalışma seçeneği geliyor
24 Nisan, 14:03
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