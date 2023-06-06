Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Yeni Kabine'de ekonomi politikalarının yol haritası
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230606/iga-swiatek-fransa-acikta-ceyrek-finale-kaldi-1072063094.html
Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı
Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T04:00+0300
2023-06-06T04:00+0300
spor
fransa açık (roland garros)
iga swiatek
çeyrek final
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/04/1056984694_0:0:1167:656_1920x0_80_0_0_f363c84792749c7d15f2834e189c4446.jpg
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün maçları tamamlandı.Tek kadınlarda, turnuvada 2020 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşan Polonyalı Swiatek, dünya 66 numarası Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Sağlık sorunu yaşayan Tsurenko, ilk sette 5-1 gerideyken oyuna devam edemedi ve Swiatek, adını son 8 arasına yazdırdı.Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenen 6 numaralı seri başı 19 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff ise çeyrek finalde Swiatek ile karşılaşacak.Tek erkeklerde Casper Ruud'un ardından Danimarkalı Holger Rune, Alman Alexander Zverev ve Arjantinli Tomas Martin Etcheverry, çeyrek final vizesi alan tenisçiler oldu.6 numaralı seri başı Rune, 3 saat 59 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından 23 numaralı seri başı Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek üst turda Ruud ile eşleşti.Turnuvanın 2021 ve 2022 yarı finalisti 22 numaralı seri başı Zverev ise 28 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) mağlup etti.Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ise 27 numaralı seri başı Japon Yoshihito Nishioka'yı 3-0'lık (7-6, 6-0, 6-1) skorla geçerek üst turda Zverev'in rakibi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230605/melisa-ercan-fransa-acikta-genc-ciftler-kategorisinde-ikinci-tura-yukseldi-1072059179.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/04/1056984694_67:0:942:656_1920x0_80_0_0_167cfb6574a8adb589966f7ea3ee2469.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa açık (roland garros), iga swiatek, çeyrek final
fransa açık (roland garros), iga swiatek, çeyrek final

Iga Swiatek, Fransa Açık'ta çeyrek finale kaldı

04:00 06.06.2023
© AFP 2023Iga Swiatek
Iga Swiatek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün maçları tamamlandı.
Tek kadınlarda, turnuvada 2020 ve 2022'de şampiyonluğa ulaşan Polonyalı Swiatek, dünya 66 numarası Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı. Sağlık sorunu yaşayan Tsurenko, ilk sette 5-1 gerideyken oyuna devam edemedi ve Swiatek, adını son 8 arasına yazdırdı.
Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenen 6 numaralı seri başı 19 yaşındaki ABD'li tenisçi Coco Gauff ise çeyrek finalde Swiatek ile karşılaşacak.
Tek erkeklerde Casper Ruud'un ardından Danimarkalı Holger Rune, Alman Alexander Zverev ve Arjantinli Tomas Martin Etcheverry, çeyrek final vizesi alan tenisçiler oldu.
6 numaralı seri başı Rune, 3 saat 59 dakika süren çekişmeli mücadelenin ardından 23 numaralı seri başı Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek üst turda Ruud ile eşleşti.
Turnuvanın 2021 ve 2022 yarı finalisti 22 numaralı seri başı Zverev ise 28 numaralı seri başı Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) mağlup etti.
Arjantinli Tomas Martin Etcheverry ise 27 numaralı seri başı Japon Yoshihito Nishioka'yı 3-0'lık (7-6, 6-0, 6-1) skorla geçerek üst turda Zverev'in rakibi oldu.
Melisa Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
SPOR
Melisa Ercan, Fransa Açık'ta genç çiftler kategorisinde ikinci tura yükseldi
Dün, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала