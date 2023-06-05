https://sputniknews.com.tr/20230605/melisa-ercan-fransa-acikta-genc-ciftler-kategorisinde-ikinci-tura-yukseldi-1072059179.html

Melisa Ercan, Fransa Açık'ta genç çiftler kategorisinde ikinci tura yükseldi

Melisa Ercan, Fransa Açık'ta genç çiftler kategorisinde ikinci tura yükseldi

Türk tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın (Roland Garros) genç çiftler kategorisinde ikinci tura çıktı. 05.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fransa açık (roland garros)

melisa ercan

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Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre teklerde üçüncü tura adını yazdıran Melisa, çiftlerde ise Macar partneri Luca Udvardy ile tur atladı.Melisa-Udvardy ikilisi, Çek Amelie Smejkalova-Tereza Valentova çiftini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.Türk tenisçi Melisa ve partneri, ikinci turda 7 numaralı seribaşları Mara Gae (Romanya)-Ella Mcdonald (Büyük Britanya) çiftiyle karşılaşacak.Melisa, tekler ikinci turunda, 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito'yu mağlup ederek dikkati çekmişti.Öte yandan genç çift erkekler kategorisinde ise Atakan Karahan ve Rus partneri Danil Panarin, ilk turda Charlie Camus (Avustralya)-Jan Hrazdil (Çekya) ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi.

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fransa açık (roland garros), melisa ercan