https://sputniknews.com.tr/20230604/attigi-top-toplayici-cocuga-carpinca-partneriyle-birlikte-fransa-aciktan-diskalifiye-edildi-1072004493.html

Attığı top, toplayıcı çocuğa çarpınca Fransa Açık'tan diskalifiye edildi

Attığı top, toplayıcı çocuğa çarpınca Fransa Açık'tan diskalifiye edildi

Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Miyu Kato ile Aldila Sutjiadi, oyun durduğu sırada... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T17:39+0300

2023-06-04T17:39+0300

2023-06-04T17:39+0300

spor

tenis

top

fransa açık (roland garros)

diskalifiye

kadınlar

turnuva

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki çift kadınlar 3. tur maçında ilginç bir olay yaşandı.Marie Bouzkova ile Sara Sorribes Tormo'ya karşı ilk seti 7-6 kaybeden Kato-Sutjiadi ikilisi, 2. sette 3-1 öne geçti. Kato, skorun 30-30'a geldiği 5. oyundaki puanın ardından elindeki topu raketiyle karşı sahaya attı.Top, kortta görevli çocuklardan birine çarptı. Kato, pozisyonun devamında çocuğun yanına giderek özür diledi.Rakip çift, olay sonrası Kato'yu uyaran sandalye hakeminin yanına giderek çocuğun ağladığını söyledi. Maç durduğu sırada vurduğu top kazara da olsa başkasına zarar verdiği için Kato ve takım arkadaşı diskalifiye edildi.​​​​​​​Sutjiadi, hükmen mağlup olmalarının ardından göz yaşlarını tutamayan Kato'yu teselli etmeye çalıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230604/filenin-sultanlari-italyayi-da-yenerek-3te-3-yapti-1071989926.html

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tenis, top, fransa açık (roland garros), diskalifiye, kadınlar, turnuva