https://sputniknews.com.tr/20230606/iddia-real-madridin-yollari-ayirdigi-benzema-da-suudi-arabistan-yolcusu-1072070867.html
İddia: Real Madrid'in yolları ayırdığı Benzema da Suudi Arabistan yolcusu
İddia: Real Madrid'in yolları ayırdığı Benzema da Suudi Arabistan yolcusu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in 14 yılın ardından yolları ayırma kararı aldığı 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T11:15+0300
2023-06-06T11:15+0300
2023-06-06T11:22+0300
karim benzema
spor
real madrid
futbol
suudi arabistan
al ittihad
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Real Madrid'in Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü futbolcusu Karim Benzema'nın gelecek sezon itibarıyla 3 yıl boyunca Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad renklerine bağlanacağı öne sürüldü. AFP'ye konuşan bir kulüp yetkilisi imzaların atıldığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/cristiano-ronaldo-suudi-arabistanda-ayin-futbolcusu-secildi-1067618653.html
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karim benzema, real madrid, futbol, suudi arabistan, al ittihad
karim benzema, real madrid, futbol, suudi arabistan, al ittihad
İddia: Real Madrid'in yolları ayırdığı Benzema da Suudi Arabistan yolcusu
11:15 06.06.2023 (güncellendi: 11:22 06.06.2023) Abone ol
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in 14 yılın ardından yolları ayırma kararı aldığı 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibiyle anlaştığı iddia edildi.
Real Madrid'in Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü futbolcusu Karim Benzema'nın gelecek sezon itibarıyla 3 yıl boyunca Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad renklerine bağlanacağı öne sürüldü.
AFP'ye konuşan bir kulüp yetkilisi imzaların atıldığını aktardı.