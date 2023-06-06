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İddia: Real Madrid'in yolları ayırdığı Benzema da Suudi Arabistan yolcusu
İddia: Real Madrid'in yolları ayırdığı Benzema da Suudi Arabistan yolcusu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in 14 yılın ardından yolları ayırma kararı aldığı 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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spor
real madrid
futbol
suudi arabistan
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Real Madrid'in Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü futbolcusu Karim Benzema'nın gelecek sezon itibarıyla 3 yıl boyunca Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad renklerine bağlanacağı öne sürüldü. AFP'ye konuşan bir kulüp yetkilisi imzaların atıldığını aktardı.
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karim benzema, real madrid, futbol, suudi arabistan, al ittihad

İddia: Real Madrid'in yolları ayırdığı Benzema da Suudi Arabistan yolcusu

11:15 06.06.2023 (güncellendi: 11:22 06.06.2023)
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUKarim Benzema
Karim Benzema - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in 14 yılın ardından yolları ayırma kararı aldığı 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema'nın Suudi Arabistan ekibiyle anlaştığı iddia edildi.
Real Madrid'in Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü futbolcusu Karim Benzema'nın gelecek sezon itibarıyla 3 yıl boyunca Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad renklerine bağlanacağı öne sürüldü.
AFP'ye konuşan bir kulüp yetkilisi imzaların atıldığını aktardı.
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