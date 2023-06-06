https://sputniknews.com.tr/20230606/ibrahim-kalin-yeni-kabinede-disisleri-bakani-olan-hakan-fidandan-gorevi-devraldi-1072095159.html
İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı
İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı
İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T17:15+0300
2023-06-06T17:15+0300
2023-06-06T17:22+0300
politika
mit
hakan fidan
ibrahim kalın
milli istihbarat teşkilatı
dışişleri bakanlığı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.
https://sputniknews.com.tr/20230606/yeni-donemin-ilk-cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1072089169.html
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mit, hakan fidan, ibrahim kalın, milli istihbarat teşkilatı, dışişleri bakanlığı
mit, hakan fidan, ibrahim kalın, milli istihbarat teşkilatı, dışişleri bakanlığı
İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı
17:15 06.06.2023 (güncellendi: 17:22 06.06.2023) Abone ol
İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.
MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.