https://sputniknews.com.tr/20230606/hirsizlik-yaptigi-lokantada-pide-yedi-1072087085.html

Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi

Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi

Ankara’da girdiği lokantadan para ve cep telefonu çalan kişi, mekanda bulduğu pideyi yedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T15:24+0300

2023-06-06T15:24+0300

2023-06-06T15:33+0300

türkiye

pide

ankara

hırsızlık

lokanta

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir lokantaya pencereden giren zanlı, kasadaki paraları, madeni para koleksiyonunu, cep telefonunu ve kredi kartını çaldı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bulduğu pideyle karnını doyurması da yer aldı.50 yaşındaki iş yeri sahibi Ersoy İnaltekin, sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi.Görüntülerde hırsızın kasayı soyduktan sonra mutfağa giderek pide bulduğunun, yemeden önce de öpüp alnına koyduğunun görüldüğünü anlatan İnaltekin, "Dükkanı kontrol ettiğimizde yaklaşık 6 bin liralık kaybımız olduğunu tespit ettik. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özel günlerde basılan 400 madeni paradan oluşan koleksiyonun çalınması da beni ayrıca üzdü" dedi.Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230125/gizlice-girdikleri-pastanede-tatli-yediler-paket-yaptilar-kasadaki-paralari-da-alip-gittiler-1066159225.html

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