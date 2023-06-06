Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Durmuş Yılmaz: Mehmet Şimşek'in eli serbest bırakılabilir ki o konuda da fazla emin değilim
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni cumhurbaşkanlığı kabinesi ne gösteriyor?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine'nin yeni bakanları görevlerini devralıyor
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Dr. Çitilci: Politika faizinde önce 'bekle-gör', sonra da artış olabilir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türk dış politikasında Hakan Fidan dönemi
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
CHP'de ne olacak?
18:33
86 dk
Z RAPORU
Dünya Çevre Günü
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP MYK'sındaki değişim ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230606/hirsizlik-yaptigi-lokantada-pide-yedi-1072087085.html
Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi
Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi
Ankara’da girdiği lokantadan para ve cep telefonu çalan kişi, mekanda bulduğu pideyi yedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:24+0300
2023-06-06T15:33+0300
türkiye
pide
ankara
hırsızlık
lokanta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072086862_0:156:1080:764_1920x0_80_0_0_9300df94d21893c576116cf4e09f64f6.jpg
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir lokantaya pencereden giren zanlı, kasadaki paraları, madeni para koleksiyonunu, cep telefonunu ve kredi kartını çaldı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bulduğu pideyle karnını doyurması da yer aldı.50 yaşındaki iş yeri sahibi Ersoy İnaltekin, sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi.Görüntülerde hırsızın kasayı soyduktan sonra mutfağa giderek pide bulduğunun, yemeden önce de öpüp alnına koyduğunun görüldüğünü anlatan İnaltekin, "Dükkanı kontrol ettiğimizde yaklaşık 6 bin liralık kaybımız olduğunu tespit ettik. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özel günlerde basılan 400 madeni paradan oluşan koleksiyonun çalınması da beni ayrıca üzdü" dedi.Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/gizlice-girdikleri-pastanede-tatli-yediler-paket-yaptilar-kasadaki-paralari-da-alip-gittiler-1066159225.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072086862_0:55:1080:865_1920x0_80_0_0_261ddfbd116d715f83b1b7fe194f414d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pide, ankara, hırsızlık, lokanta
pide, ankara, hırsızlık, lokanta

Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi

15:24 06.06.2023 (güncellendi: 15:33 06.06.2023)
© TRT BelgeselEtli pide
Etli pide - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© TRT Belgesel
Abone olTelegram
Ankara’da girdiği lokantadan para ve cep telefonu çalan kişi, mekanda bulduğu pideyi yedi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir lokantaya pencereden giren zanlı, kasadaki paraları, madeni para koleksiyonunu, cep telefonunu ve kredi kartını çaldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bulduğu pideyle karnını doyurması da yer aldı.
50 yaşındaki iş yeri sahibi Ersoy İnaltekin, sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi.
Görüntülerde hırsızın kasayı soyduktan sonra mutfağa giderek pide bulduğunun, yemeden önce de öpüp alnına koyduğunun görüldüğünü anlatan İnaltekin, "Dükkanı kontrol ettiğimizde yaklaşık 6 bin liralık kaybımız olduğunu tespit ettik. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özel günlerde basılan 400 madeni paradan oluşan koleksiyonun çalınması da beni ayrıca üzdü" dedi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Tatlı yediler, paket yaptılar, paraları alıp gittiler - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
TÜRKİYE
Gizlice girdikleri pastanede tatlı yediler, paket yaptılar, kasadaki paraları da alıp gittiler
25 Ocak, 14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала