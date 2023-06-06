https://sputniknews.com.tr/20230606/hirsizlik-yaptigi-lokantada-pide-yedi-1072087085.html
Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi
Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi
Ankara’da girdiği lokantadan para ve cep telefonu çalan kişi, mekanda bulduğu pideyi yedi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T15:24+0300
2023-06-06T15:24+0300
2023-06-06T15:33+0300
türkiye
pide
ankara
hırsızlık
lokanta
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir lokantaya pencereden giren zanlı, kasadaki paraları, madeni para koleksiyonunu, cep telefonunu ve kredi kartını çaldı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bulduğu pideyle karnını doyurması da yer aldı.50 yaşındaki iş yeri sahibi Ersoy İnaltekin, sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi.Görüntülerde hırsızın kasayı soyduktan sonra mutfağa giderek pide bulduğunun, yemeden önce de öpüp alnına koyduğunun görüldüğünü anlatan İnaltekin, "Dükkanı kontrol ettiğimizde yaklaşık 6 bin liralık kaybımız olduğunu tespit ettik. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özel günlerde basılan 400 madeni paradan oluşan koleksiyonun çalınması da beni ayrıca üzdü" dedi.Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230125/gizlice-girdikleri-pastanede-tatli-yediler-paket-yaptilar-kasadaki-paralari-da-alip-gittiler-1066159225.html
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pide, ankara, hırsızlık, lokanta
pide, ankara, hırsızlık, lokanta
Hırsızlık yaptığı lokantada bulduğu pideyi öpüp alnına götürdü, sonra yedi
15:24 06.06.2023 (güncellendi: 15:33 06.06.2023) Abone ol
Ankara’da girdiği lokantadan para ve cep telefonu çalan kişi, mekanda bulduğu pideyi yedi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir lokantaya pencereden giren zanlı, kasadaki paraları, madeni para koleksiyonunu, cep telefonunu ve kredi kartını çaldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bulduğu pideyle karnını doyurması da yer aldı.
50 yaşındaki iş yeri sahibi Ersoy İnaltekin, sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi.
Görüntülerde hırsızın kasayı soyduktan sonra mutfağa giderek pide bulduğunun, yemeden önce de öpüp alnına koyduğunun görüldüğünü anlatan İnaltekin, "Dükkanı kontrol ettiğimizde yaklaşık 6 bin liralık kaybımız olduğunu tespit ettik. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özel günlerde basılan 400 madeni paradan oluşan koleksiyonun çalınması da beni ayrıca üzdü" dedi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.