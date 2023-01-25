https://sputniknews.com.tr/20230125/gizlice-girdikleri-pastanede-tatli-yediler-paket-yaptilar-kasadaki-paralari-da-alip-gittiler-1066159225.html

Gizlice girdikleri pastanede tatlı yediler, paket yaptılar, kasadaki paraları da alıp gittiler

Gizlice girdikleri pastanede tatlı yediler, paket yaptılar, kasadaki paraları da alıp gittiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece yarısı bir pastaneye giren küçük yaştaki 2 çocuk önce tatlıları yedi, daha sonra ise tatlılardan paket yapıp, kasada bulunan bir... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T14:01+0300

2023-01-25T14:01+0300

2023-01-25T14:25+0300

türkiye

türkiye

aydın

hırsız

görgülü pastaneleri

çocuk

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066160396_6:0:1169:654_1920x0_80_0_0_da31fb46348443812664206fe04f3c67.png

Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanede 23 Ocak gecesi hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah işyerine geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden işyeri sahibi Ayhan Kalay, polise haber derdi.Kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi Ayhan Kalay, gece 23.30 sıralarında pastaneye giren hırsızların 12-13 yaşlarında 2 çocuk olduğunu görünce şaşırdı.'Demek ki canları tatlı çekmiş'Hırsızların çocuk olduğunu görünce üzüldüğünü ifade eden Kalay; “Akşam saat 23.00 sıralarında iş yerimi kapattım, sabah geldiğimde de kapının açık olduğunu gördüm. Hemen polisleri aradım, kamera kayıtlarımızı inceledik ve baktığımızda 2 tane 12-13 yaşlarında küçük çocuğun girdiğini gördük. Biz de bu olaya şaşırdık. Tatlılardan yemişler, bir miktar param vardı kasa da onları almışlar. Tatlılardan aldılar. Bu çocukların bir şekilde yakalanmasını istiyoruz ama tabi üzülüyoruz. Küçücük çocuklar, gece gelip hırsızlık yaptılar. Bir de akşamın erken saatinde saat 23.30 sıralarında giriyorlar. Hiç maske takmadan, kendilerini kamufle etmeden, rahat bir şekilde burada tatlılarını yediler gittiler. Canları çekseydi ve sabah gelselerdi ben onlara ikram ederdim. Gencecik çocuklar, yazık günah. Böyle olduğu zaman üzülüyorum. Küçük 12-13 yaşlarında çocuklar, biz de şaşırdık yani. Küçücük çocuklar, hangi cesaretle buraya giriyorlar. Kameraların kaydettiğini biliyorlar, ona rağmen rahatlar ve kendilerini kamufle etmeden geziyorlar. Mağduruz gerekenin yapılmasını istiyoruz ama güler misin ağlar mısın bir durumun içerisindeyiz. Çocuk olduklarını gördükten sonra biz de şaştık kaldık. Çocuklar geldiler, buradan tatlıyı yediler, bir de paket yapıyorlar kendilerine, o şekilde gidiyor. Demek ki çocukların canı tatlı çekmiş yemek istemişler diyelim artık. Tabi bir miktarda para da vardı, onu da aldılar. Durum bu yani” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230122/yiyip-icip-kalani-paket-yaptirdilar-hesabi-odemeden-kactilar-1066032670.html

türkiye

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatlı yediler, paket yaptılar, paraları alıp gittiler Tatlı yediler, paket yaptılar, paraları alıp gittiler 2023-01-25T14:01+0300 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, aydın, hırsız, görgülü pastaneleri, çocuk, video