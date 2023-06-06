https://sputniknews.com.tr/20230606/dunya-bankasindan-turk-ekonomisine-iliskin-buyume-tahmini-1072094318.html
Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahmini
Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahmini
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için, yıl başında yüzde 2.7 olarak öngörürken, ekonominin ilk çeyrekte dirençli kalmasının... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T17:09+0300
2023-06-06T17:09+0300
2023-06-06T17:09+0300
ekonomi
dünya bankası
türkiye
ekonomi
rapor
büyüme beklentisi
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Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.2, gelecek yıl yüzde 4.3 ve 2025'te yüzde 4.1 büyümesinin beklendiği açıklandı. Raporda, Türkiye'nin şubat ayı başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak, bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 GSYH'sinin yüzde 4'ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği aktarıldı. Bankanın raporunda, yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi. Makroekonomik politikaların gelişiminin yüksek enflasyon zemininde belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, döviz kurundaki değer kaybının yanı sıra yüksek cari açık ve düşük net döviz rezervlerinin de önemli zorluklar oluşturduğu ifade edildi. Raporda, tüm bu ters rüzgarlara rağmen Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Asya bölgesi büyümesine önemli katkı sağlamaya devam ettiği ve ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/tuik-mayis-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1072017733.html
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dünya bankası, türkiye, ekonomi, rapor, büyüme beklentisi
dünya bankası, türkiye, ekonomi, rapor, büyüme beklentisi
Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisine ilişkin büyüme tahmini
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Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için, yıl başında yüzde 2.7 olarak öngörürken, ekonominin ilk çeyrekte dirençli kalmasının etkisiyle yüzde 3.2'ye yükseltti.
Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı.
Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.2, gelecek yıl yüzde 4.3 ve 2025'te yüzde 4.1 büyümesinin beklendiği açıklandı.
Raporda, Türkiye'nin şubat ayı başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak, bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 GSYH'sinin yüzde 4'ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği aktarıldı. Bankanın raporunda, yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi.
Makroekonomik politikaların gelişiminin yüksek enflasyon zemininde belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, döviz kurundaki değer kaybının yanı sıra yüksek cari açık ve düşük net döviz rezervlerinin de önemli zorluklar oluşturduğu ifade edildi.
Raporda, tüm bu ters rüzgarlara rağmen Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Asya bölgesi büyümesine önemli katkı sağlamaya devam ettiği ve ekonomisinin 2023'ün ilk çeyreğinde dirençli kaldığı vurgulandı.