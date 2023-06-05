https://sputniknews.com.tr/20230605/tuik-mayis-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1072017733.html
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: Yüzde 40'ın altında
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: Yüzde 40'ın altında
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 40'ın altına indi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T10:02+0300
2023-06-05T10:02+0300
2023-06-05T10:36+0300
ekonomi
tüik
enflasyon
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Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0.04 artarken yıllık bazda yüzde 39.59'a geriledi.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19.49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68.98 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda artışBuna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19.51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60.94 olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/enag-2-farkli-veride-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1072016021.html
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tüik enflasyon verileri, tüik mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı mı, tüik, enflasyon
tüik enflasyon verileri, tüik mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı mı, tüik, enflasyon
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: Yüzde 40'ın altında
10:02 05.06.2023 (güncellendi: 10:36 05.06.2023) Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon yıllık bazda yüzde 40'ın altına indi.
Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 0.04 artarken yıllık bazda yüzde 39.59'a geriledi.
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19.49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68.98 ile lokanta ve oteller oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu.
Bir önceki aya göre giyim ve ayakkabıda artış
Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19.51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60.94 olarak gerçekleşti.