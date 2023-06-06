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Çin ve Arjantin, Kuşak ve Yol Girişimi'ni teşvik etmeye yönelik işbirliği planını imzaladı
Çin ve Arjantin, Kuşak ve Yol Girişimi'ni teşvik etmeye yönelik işbirliği planını imzaladı
Çin ve Arjantin hükümetleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını desteklemek için Pekin'de bir işbirliği planı imzaladı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun aktardığına göre, Çin ve Arjantin hükümetlerinin temsilcileri, geçtiğimiz cuma günü Pekin'de Kuşak ve Yol Girişimi'ni (BRI) teşvik etmeye yönelik bir işbirliği planına imza attı.Komisyondan yapılan açıklamaya göre işbirliği planı, girişimin gelişiminin teşvik edilmesi ve altyapı, enerji, ekonomi, ticaret, finans ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda iki ülkenin liderlerinin vardığı mutabakatların uygulanmasını sağlayacak.
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çin, çin halk cumhuriyeti, iran, arjantin, kuşak ve yol, kuşak ve yol inisiyatifi, kuşak ve yol girişimi, asya & pasifik, güney amerika
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Çin ve Arjantin, Kuşak ve Yol Girişimi'ni teşvik etmeye yönelik işbirliği planını imzaladı

15:41 06.06.2023
© AP Photo / Andy WongÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Andy Wong
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Çin ve Arjantin hükümetleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasını desteklemek için Pekin'de bir işbirliği planı imzaladı.
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun aktardığına göre, Çin ve Arjantin hükümetlerinin temsilcileri, geçtiğimiz cuma günü Pekin'de Kuşak ve Yol Girişimi'ni (BRI) teşvik etmeye yönelik bir işbirliği planına imza attı.
Komisyondan yapılan açıklamaya göre işbirliği planı, girişimin gelişiminin teşvik edilmesi ve altyapı, enerji, ekonomi, ticaret, finans ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda iki ülkenin liderlerinin vardığı mutabakatların uygulanmasını sağlayacak.
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