https://sputniknews.com.tr/20230606/hondurasta-cin-buyukelciligi-acildi-1072085867.html

Honduras'ta Çin Büyükelçiliği açıldı

Honduras'ta Çin Büyükelçiliği açıldı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Çin'in Tegucigalpa Büyükelçiliği'nin açılışı gerçekleştirildi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T14:56+0300

2023-06-06T14:56+0300

2023-06-06T14:57+0300

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Açılış töreninde konuşan Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique, Çin'e resmi bir ziyaret yapacaklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanının Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşmalar imzalanacak ve çok güzel haberlerimiz olacak" ifadesini kullandı.Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, Honduras'ın da Pekin'de büyükelçilik açmak için görüşmeler yapacağını aktardı.Castro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 9 Haziran'da Pekin'e gideceklerini ve resmi ziyaretin 14 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.Honduras, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.Honduras'ın 27 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme niyetini dile getirmiş, Dışişleri Bakanı Enrique'yi 23 Mart'ta müzakereleri yürütmek ve diplomatik protokol imzalamak için Pekin'e göndermişti.Honduras'ın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 12'ye düşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230329/pekin-tayvan-liderini-abd-ziyaretine-dair-uyardi-eski-tayvan-lideri-cinde-hepimiz-cinliyiz-dedi-1068912002.html

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