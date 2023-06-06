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Honduras'ta Çin Büyükelçiliği açıldı
Honduras'ta Çin Büyükelçiliği açıldı
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Çin'in Tegucigalpa Büyükelçiliği'nin açılışı gerçekleştirildi. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:56+0300
2023-06-06T14:57+0300
dünya
orta amerika
asya & pasifik
çin
çin halk cumhuriyeti
honduras
büyükelçilik
diplomatik ilişki
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Açılış töreninde konuşan Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique, Çin'e resmi bir ziyaret yapacaklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanının Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşmalar imzalanacak ve çok güzel haberlerimiz olacak" ifadesini kullandı.Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, Honduras'ın da Pekin'de büyükelçilik açmak için görüşmeler yapacağını aktardı.Castro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 9 Haziran'da Pekin'e gideceklerini ve resmi ziyaretin 14 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.Honduras, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.Honduras'ın 27 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme niyetini dile getirmiş, Dışişleri Bakanı Enrique'yi 23 Mart'ta müzakereleri yürütmek ve diplomatik protokol imzalamak için Pekin'e göndermişti.Honduras'ın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 12'ye düşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230329/pekin-tayvan-liderini-abd-ziyaretine-dair-uyardi-eski-tayvan-lideri-cinde-hepimiz-cinliyiz-dedi-1068912002.html
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orta amerika, asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, honduras, büyükelçilik, diplomatik ilişki
orta amerika, asya & pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti, honduras, büyükelçilik, diplomatik ilişki

Honduras'ta Çin Büyükelçiliği açıldı

14:56 06.06.2023 (güncellendi: 14:57 06.06.2023)
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Çin'in Tegucigalpa Büyükelçiliği'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış töreninde konuşan Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique, Çin'e resmi bir ziyaret yapacaklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanının Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşmalar imzalanacak ve çok güzel haberlerimiz olacak" ifadesini kullandı.
Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, Honduras'ın da Pekin'de büyükelçilik açmak için görüşmeler yapacağını aktardı.
Castro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 9 Haziran'da Pekin'e gideceklerini ve resmi ziyaretin 14 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.
Honduras, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
Honduras'ın 27 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme niyetini dile getirmiş, Dışişleri Bakanı Enrique'yi 23 Mart'ta müzakereleri yürütmek ve diplomatik protokol imzalamak için Pekin'e göndermişti.
Honduras'ın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 12'ye düşmüştü.
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