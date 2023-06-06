https://sputniknews.com.tr/20230606/chp-lideri-kilicdaroglundan-myk-aciklamasi-toplumun-beklentilerini-dikkate-aldim-1072061062.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: Toplumun beklentilerini dikkate aldım

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: Toplumun beklentilerini dikkate aldım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yapılan değişikliklere ilişkin olarak, "toplumun değişim istediğini" söyleyerek... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T00:32+0300

2023-06-06T00:32+0300

2023-06-06T00:47+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

recep tayyip erdoğan

myk

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK'da yapılan görevlendirmeler hakkında Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "aralarında bir sıkıntı olduğu" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.Sözcü TV canlı yayınına katılan İpek Özbey, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı: "Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık." "Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız." "Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum." "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…" "Evet öyle."

https://sputniknews.com.tr/20230605/tanju-ozcan-chpnin-yeni-myksini-inceledim-ben-ve-benim-gibi-degisim-isteyenler-payini-almistir-1072054522.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, myk