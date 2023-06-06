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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: Toplumun beklentilerini dikkate aldım
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: Toplumun beklentilerini dikkate aldım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yapılan değişikliklere ilişkin olarak, "toplumun değişim istediğini" söyleyerek... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T00:32+0300
2023-06-06T00:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
recep tayyip erdoğan
myk
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK'da yapılan görevlendirmeler hakkında Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "aralarında bir sıkıntı olduğu" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.Sözcü TV canlı yayınına katılan İpek Özbey, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı: "Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık." "Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız." "Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum." "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…" "Evet öyle."
https://sputniknews.com.tr/20230605/tanju-ozcan-chpnin-yeni-myksini-inceledim-ben-ve-benim-gibi-degisim-isteyenler-payini-almistir-1072054522.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, myk
kemal kılıçdaroğlu, chp, recep tayyip erdoğan, myk

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: Toplumun beklentilerini dikkate aldım

00:32 06.06.2023 (güncellendi: 00:47 06.06.2023)
© AACHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yapılan değişikliklere ilişkin olarak, "toplumun değişim istediğini" söyleyerek, "toplumun beklentilerini dikkate aldım" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK'da yapılan görevlendirmeler hakkında Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "aralarında bir sıkıntı olduğu" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV canlı yayınına katılan İpek Özbey, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:
Yeni MYK'yı belirlerken neleri dikkate aldınız?
"Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık."
Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?
"Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son görüşmenizde bir sıkıntı olduğu yazılıp çiziliyor, doğru mu?

"Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok."

Yeni kabineyi nasıl buldunuz?
"Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?
"Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…"
Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?
"Evet öyle."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
POLİTİKA
Tanju Özcan: CHP’nin yeni MYK'sını inceledim, ben ve benim gibi değişim isteyenler payını almıştır
Dün, 20:23
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