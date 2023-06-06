CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan MYK açıklaması: Toplumun beklentilerini dikkate aldım
00:32 06.06.2023 (güncellendi: 00:47 06.06.2023)
© AACHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yapılan değişikliklere ilişkin olarak, "toplumun değişim istediğini" söyleyerek, "toplumun beklentilerini dikkate aldım" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK'da yapılan görevlendirmeler hakkında Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "aralarında bir sıkıntı olduğu" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.
Sözcü TV canlı yayınına katılan İpek Özbey, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "aralarında bir sıkıntı olduğu" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.
Sözcü TV canlı yayınına katılan İpek Özbey, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı şu ifadelerle anlattı:
Yeni MYK'yı belirlerken neleri dikkate aldınız?
"Toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum, biz de bunu yaptık."
Neden tüm teşkilatları kendinize bağladınız?
"Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başına çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Örgütün önümüzdeki dönemdeki durumunu bölge bölge ele alacağız."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile son görüşmenizde bir sıkıntı olduğu yazılıp çiziliyor, doğru mu?
"Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok."
Yeni kabineyi nasıl buldunuz?
"Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok."
Yeni kabineyi nasıl buldunuz?
"Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?
"Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…"
Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?
"Evet öyle."