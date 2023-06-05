https://sputniknews.com.tr/20230605/tanju-ozcan-chpnin-yeni-myksini-inceledim-ben-ve-benim-gibi-degisim-isteyenler-payini-almistir-1072054522.html

Tanju Özcan: CHP’nin yeni MYK'sını inceledim, ben ve benim gibi değişim isteyenler payını almıştır

Tanju Özcan: CHP’nin yeni MYK'sını inceledim, ben ve benim gibi değişim isteyenler payını almıştır

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin yeni MYK'sıyla ilgili, "CHP’nin yeni MYK'sını inceledim, ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T20:23+0300

2023-06-05T20:23+0300

2023-06-05T20:23+0300

politika

tanju özcan

chp

myk

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

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CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından yeni parti yönetimi belirlendi.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıkladı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise listenin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir HODRİ MEYDAN çıkışıdır. Siyasi bir resttir… Ben bu resti görüyorum… Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/chpde-yeni-myk-belli-oldu-1072035793.html

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tanju özcan, chp, myk, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu