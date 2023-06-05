Tanju Özcan: CHP’nin yeni MYK'sını inceledim, ben ve benim gibi değişim isteyenler payını almıştır
© İHA / ENES ÖZKANBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
© İHA / ENES ÖZKAN
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin yeni MYK'sıyla ilgili, "CHP’nin yeni MYK'sını inceledim, ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir HODRİ MEYDAN çıkışıdır" dedi.
CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından yeni parti yönetimi belirlendi.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini bugün açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise listenin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir HODRİ MEYDAN çıkışıdır. Siyasi bir resttir… Ben bu resti görüyorum… Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!" ifadelerini kullandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise listenin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin yeni MYK'sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilmiştir. Ben ve benim gibi değişim isteyenler de payını almıştır. Bu liste bir HODRİ MEYDAN çıkışıdır. Siyasi bir resttir… Ben bu resti görüyorum… Mevzu memleket ise koltuk teferruattır!" ifadelerini kullandı.
CHP’nin yeni MYK sını inceledim. 1-2 isim dışındaki arkadaşların isimlerin Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Özkoç tarafından belirlendiği mesajını aldım. Bu mesaj başta Sn @ekrem_imamoglu na verilmiştir.Ben ve benim gibi değişim isteyenlerde payını almıştır.Bu…— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 5, 2023