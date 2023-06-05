https://sputniknews.com.tr/20230605/chpde-yeni-myk-belli-oldu-1072035793.html
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. CHP'nin yeni Merkez... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T14:18+0300
2023-06-05T14:18+0300
2023-06-05T14:32+0300
2023 türkiye seçimleri
myk
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunun ardından CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm MYK üyeleri istifalarını bildirmişti. MYK'nın bugün son kez toplanmasının ardından yeni üyeler duyuruldu.İşte CHP'nin 'A' takımı...Ahmet Akın: Yerel Yönetimler Aylin Yaman: Sosyal Politikalar Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK Ve Meslek Kuruluşları Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter Semra Dinçer: Doğa Hakları Tahsin Tarhan: Yurt dışı Örgütlenme Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri
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myk
CHP'de yeni MYK belli oldu
14:18 05.06.2023 (güncellendi: 14:32 05.06.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli olurken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunun ardından CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm MYK üyeleri istifalarını bildirmişti. MYK'nın bugün son kez toplanmasının ardından yeni üyeler duyuruldu.
İşte CHP'nin 'A' takımı...
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK Ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurt dışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri