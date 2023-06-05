https://sputniknews.com.tr/20230605/chpde-yeni-myk-belli-oldu-1072035793.html

CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP'de yeni MYK belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. CHP'nin yeni Merkez... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T14:18+0300

2023-06-05T14:18+0300

2023-06-05T14:32+0300

2023 türkiye seçimleri

myk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071915938_8:0:852:475_1920x0_80_0_0_cb9175fa9b0ba467f157242c0c2e5037.jpg

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2. turunun ardından CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm MYK üyeleri istifalarını bildirmişti. MYK'nın bugün son kez toplanmasının ardından yeni üyeler duyuruldu.İşte CHP'nin 'A' takımı...Ahmet Akın: Yerel Yönetimler Aylin Yaman: Sosyal Politikalar Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bülent Kuşoğlu: İdari ve Mali İşler Devrim Barış Çelik: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları-Parti Sözcüsü Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, STK Ve Meslek Kuruluşları Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter Semra Dinçer: Doğa Hakları Tahsin Tarhan: Yurt dışı Örgütlenme Yunus Emre: Bilim-Yönetim ve Kültür Platformu Zeynel Emre: Hukuk ve Seçim İşleri

https://sputniknews.com.tr/20230601/chpde-kritik-toplanti-sona-erdi-myk-uyelerinin-tamami-istifa-etti-1071898618.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

myk