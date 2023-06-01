https://sputniknews.com.tr/20230601/chpde-kritik-toplanti-sona-erdi-myk-uyelerinin-tamami-istifa-etti-1071898618.html
CHP’de kritik toplantı sona erdi: MYK üyelerinin tamamı istifa etti
CHP’de kritik toplantı sona erdi: MYK üyelerinin tamamı istifa etti
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yaklaşık 5 saat sürdü, tüm MYK üyeleri istifalarını sundu. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T18:52+0300
2023-06-01T18:52+0300
2023-06-01T19:29+0300
chp
myk
istifa
politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071850194_7:0:855:477_1920x0_80_0_0_9adaf78011778713f483f39e8ab8fbba.jpg
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.Parti Genel Merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1f/1071850194_113:0:749:477_1920x0_80_0_0_98484aca6fea2b4fa633529035097496.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, myk, istifa
CHP’de kritik toplantı sona erdi: MYK üyelerinin tamamı istifa etti
18:52 01.06.2023 (güncellendi: 19:29 01.06.2023) Abone ol
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yaklaşık 5 saat sürdü, tüm MYK üyeleri istifalarını sundu.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti Genel Merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirildi ve CHP'nin yol haritası ele alındı.