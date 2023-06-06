https://sputniknews.com.tr/20230606/biden-danimarka-basbakani-frederiksen-ile-beyaz-sarayda-bir-araya-geldi-1072063493.html

Biden, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Biden, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı Beyaz Saray'da ağırladı. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T05:31+0300

2023-06-06T05:31+0300

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mette frederiksen

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Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Frederiksen'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Biden, Danimarka'nın 'en büyük müttefiklerden ve güvenilir dostlardan biri' olduğunu belirterek, iki ülke olarak aynı değerlere sahip olduklarını anlattı.Rusya konusunda birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, ekonomiden iklim krizine kadar birlikte çalıştıklarını bildirdi.Biden, NATO müttefikleriyle ikili savunma işbirliği dahil ortak güvenliklerini güçlendirmek için adımlar attıklarını dile getirdi.Danimarka Başbakanı Frederiksen de transatlantik ittifakına bağlı bir ABD Başkanı'nın olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, Biden'a liderliği için teşekkür etti.Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdüreceklerini ifade eden Frederiksen, savunma alanındaki işbirlikleri konusunda yakından çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.Frederiksen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ABD'nin 'geri döndüğünü' vurgulayarak, Biden'ın bu konudaki rolüne değindi ve sürdürülebilir büyümenin önemine işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20230605/abdden-turkiyenin-dis-politikasinda-eksen-degisikligi-aciklamasi-iddiali-buluyorum-1072032920.html

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