https://sputniknews.com.tr/20230605/abdden-turkiyenin-dis-politikasinda-eksen-degisikligi-aciklamasi-iddiali-buluyorum-1072032920.html

ABD'den Türkiye'nin dış politikasında eksen değişikliği açıklaması: 'İddialı buluyorum'

ABD'den Türkiye'nin dış politikasında eksen değişikliği açıklaması: 'İddialı buluyorum'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin Batı yanlısı dış politikasını gözden geçirdiği iddiasına ilişkin, "Bu ifadeyi doğrusu çok iddialı... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T14:01+0300

2023-06-05T14:01+0300

2023-06-05T14:01+0300

jake sullivan

ukrayna krizi

abd

türkiye

rusya

ukrayna

joe biden

nato

recep tayyip erdoğan

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CNN televizyonuna konuşan Sullivan, gazeteci Fareed Zakaria'nın, seçim sürecindeki ABD karşıtı ifadeler ve Rusya'dan savunma sistemleri almasının 'Türkiye'nin Batı yanlısı dış politikasını gözden geçirdiği' anlamı taşıyıp taşımadığı sorusu üzerine, bu yoruma katılmadığı yanıtını verdi.Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak yakın zamanda cumhurbaşkanı seçimini yaptığını anımsatan Sullivan, tablonun görünenden daha karmaşık olduğunu ifade etti.Sullivan, Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izlemesinin eksen değişikliği olarak algılanmaması gerektiğine işaret ederek, "Bu ifadeyi (Türkiye'nin Batı yanlısı dış politikasını gözden geçirdiği) doğrusu çok iddialı buluyorum" değerlendirmesini yaptı.Türkiye'nin Ukrayna operasyonunda izlediği politikayı da örnek gösteren Sullivan, "Ukraynalıların kendini savunma çabalarını desteklemek için her düzeyde Ukrayna ile ilişki kurup çaba gösterdiler" dedi. Sullivan, Türkiye'nin BM'deki oylamalarda da Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yönünde oy kullandığını hatırlattı.ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını hatırlatan Sullivan, Biden'in, görüşmede savunma alanında Türkiye'nin F-16 uçak talebini desteklediğini aktardı.Sullivan, Biden'in telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'NATO'nun güçlü bir üyesi ve küresel çaptaki müttefiki olan Türkiye ile yakın çalışmayı sürdürmek' istediğini ilettiğini kaydetti.

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jake sullivan, abd, türkiye, rusya, ukrayna, joe biden, nato, recep tayyip erdoğan