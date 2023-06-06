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Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:50+0300
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Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230602/bursada-kaucuk-fabrikasinda-yangin-yangin-kismi-olarak-kontrol-altina-alindi-1071909120.html
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ankara, fabrika, yangın
ankara, fabrika, yangın

Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

13:50 06.06.2023
© AAAnkara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AA
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.
Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.
Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
TÜRKİYE
Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
2 Haziran , 00:00
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