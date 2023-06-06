https://sputniknews.com.tr/20230606/ankarada-mobilya-fabrikasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1072081301.html

Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'da mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T13:50+0300

2023-06-06T13:50+0300

2023-06-06T13:50+0300

türkiye

ankara

fabrika

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/06/1072081143_2:0:2048:1151_1920x0_80_0_0_0345d523dbcc70d3bf53b629f3b2656e.jpg

Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın depo kısmındaki kauçuk ile mobilya imalat malzemelerinin olduğu alana sıçradı.Yangına bölgeye sevk edilen Ankara, Kahramankazan ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerince müdahale edildi.Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/bursada-kaucuk-fabrikasinda-yangin-yangin-kismi-olarak-kontrol-altina-alindi-1071909120.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, fabrika, yangın