https://sputniknews.com.tr/20230602/bursada-kaucuk-fabrikasinda-yangin-yangin-kismi-olarak-kontrol-altina-alindi-1071909120.html

Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın: Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı

Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın: Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinde oyuncak grupları ve lunapark üretimi yapan fabrikada çıkan yangının kısmı olarak kontrol... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T00:00+0300

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türkiye

bursa

yangın

kauçuk

fabrika

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Bursa'da bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Işıktepe Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Bölgesi'nde lunaparklara kauçuk malzeme üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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bursa, yangın, kauçuk, fabrika