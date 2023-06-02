https://sputniknews.com.tr/20230602/bursada-kaucuk-fabrikasinda-yangin-yangin-kismi-olarak-kontrol-altina-alindi-1071909120.html
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın: Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın: Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinde oyuncak grupları ve lunapark üretimi yapan fabrikada çıkan yangının kısmı olarak kontrol... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T00:00+0300
2023-06-02T00:00+0300
2023-06-02T00:00+0300
türkiye
bursa
yangın
kauçuk
fabrika
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Bursa'da bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Işıktepe Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Bölgesi'nde lunaparklara kauçuk malzeme üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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bursa
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bursa, yangın, kauçuk, fabrika
bursa, yangın, kauçuk, fabrika
Bursa'da kauçuk fabrikasında yangın: Yangın kısmi olarak kontrol altına alındı
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer ilçesinde oyuncak grupları ve lunapark üretimi yapan fabrikada çıkan yangının kısmı olarak kontrol altına alındığını belirterek çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Bursa'da bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Işıktepe Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Bölgesi'nde lunaparklara kauçuk malzeme üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.