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Amasya'da sele kapıldı: Arama kurtarma ekipleri Zilal Şahin'i arıyor
Amasya'da sele kapıldı: Arama kurtarma ekipleri Zilal Şahin'i arıyor
Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T14:52+0300
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Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün kenti vuran sağanak yağışta metrekareye 40 kilo yağış düştüğünü belirterek “Özellikle bu tür afetlerde olağanüstü yağış olarak ifade edilmektedir” dedi.Yağışların 5 gün daha süreceğinin beklendiğini vurgulayan Vali Masatlı, “Haftalık hava tahminleri göz önüne bulundurulduğunda önümüzdeki beş gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yoğun ve sağanak yağışlar beklenmekte olup halkımızca su baskını, sel, doğu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyorum” diye konuştu.Kışlacık köyünde sele kapılarak kaybolan Murat Ekşi’nin cansız beninin bulunduğunu, Zilal Şahin’i ise arama faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden Mustafa Masatlı, aynı köyün olduğu bölgede oluşan sel sebebiyle kapanması sonrası tek şeritten ulaşımın sağlandığı Amasya-Taşova karayolunun tamamen açılması için ekiplerin çalışmaya devam ettiğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/haitideki-sel-felaketinde-can-kaybi-40i-asti-1072077628.html
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amasya, sel, kayıp
amasya, sel, kayıp

Amasya'da sele kapıldı: Arama kurtarma ekipleri Zilal Şahin'i arıyor

14:52 06.06.2023
© İHA / MURAT ÇELİKZilal Şahin
Zilal Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© İHA / MURAT ÇELİK
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Amasya'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki Zilal Şahin’i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, dün kenti vuran sağanak yağışta metrekareye 40 kilo yağış düştüğünü belirterek “Özellikle bu tür afetlerde olağanüstü yağış olarak ifade edilmektedir” dedi.
Yağışların 5 gün daha süreceğinin beklendiğini vurgulayan Vali Masatlı, “Haftalık hava tahminleri göz önüne bulundurulduğunda önümüzdeki beş gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yoğun ve sağanak yağışlar beklenmekte olup halkımızca su baskını, sel, doğu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyorum” diye konuştu.
Kışlacık köyünde sele kapılarak kaybolan Murat Ekşi’nin cansız beninin bulunduğunu, Zilal Şahin’i ise arama faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden Mustafa Masatlı, aynı köyün olduğu bölgede oluşan sel sebebiyle kapanması sonrası tek şeritten ulaşımın sağlandığı Amasya-Taşova karayolunun tamamen açılması için ekiplerin çalışmaya devam ettiğini ekledi.
Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
DÜNYA
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı
13:02
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