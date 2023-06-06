https://sputniknews.com.tr/20230606/haitideki-sel-felaketinde-can-kaybi-40i-asti-1072077628.html

Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı

Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı

Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T13:02+0300

2023-06-06T13:02+0300

2023-06-06T13:02+0300

dünya

haiti

sel

sel felaketi

ölü

yaralı

can kaybı

güney amerika

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Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü.Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayboldu, 85 kişi yaralandı.Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230324/bm-haitide-5-milyon-insan-gida-guvenligi-sorunu-yasiyor-1068727427.html

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haiti, sel, sel felaketi, ölü, yaralı, can kaybı, güney amerika