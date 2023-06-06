https://sputniknews.com.tr/20230606/haitideki-sel-felaketinde-can-kaybi-40i-asti-1072077628.html
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı
Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:02+0300
2023-06-06T13:02+0300
2023-06-06T13:02+0300
dünya
haiti
sel
sel felaketi
ölü
yaralı
can kaybı
güney amerika
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Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü.Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayboldu, 85 kişi yaralandı.Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230324/bm-haitide-5-milyon-insan-gida-guvenligi-sorunu-yasiyor-1068727427.html
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haiti, sel, sel felaketi, ölü, yaralı, can kaybı, güney amerika
haiti, sel, sel felaketi, ölü, yaralı, can kaybı, güney amerika
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı
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Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti.
Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayboldu, 85 kişi yaralandı.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.
Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.