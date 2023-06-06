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Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı
Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı
Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü.Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayboldu, 85 kişi yaralandı.Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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haiti, sel, sel felaketi, ölü, yaralı, can kaybı, güney amerika
haiti, sel, sel felaketi, ölü, yaralı, can kaybı, güney amerika

Haiti’deki sel felaketinde can kaybı 40'ı aştı

13:02 06.06.2023
© AFP 2023 / RICHARD PIERRINHaiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti.
Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / RICHARD PIERRIN
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Haiti’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı geçti.
Haiti Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle ülke genelinde 13 bin 600'den fazla ev hasar gördü.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi kayboldu, 85 kişi yaralandı.
Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, hükümetin selden etkilenenler için yerel ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalıştığını söyledi.
Haiti'de 2016'da meydana gelen Matthew Kasırgası'nda 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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