https://sputniknews.com.tr/20230606/aihmin-demirtas-ve-yuksekdag-kararinin-ardindan-hdpden-aciklama-1072079870.html
AİHM'in Demirtaş ve Yüksekdağ kararının ardından HDP'den açıklama
AİHM'in Demirtaş ve Yüksekdağ kararının ardından HDP'den açıklama
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hak ihlaline ilişkin karar verdi. Söz konusu kararın... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-06T13:27+0300
2023-06-06T13:27+0300
2023-06-06T13:27+0300
politika
figen yüksekdağ
selahattin demirtaş
aihm
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a ilişkin kararınını açıkladı. AİHM gerekçeli kararında, Türk resmi otoritelerinin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatlarıyla olan görüşmelerine yönelik kararı yeterince gerekçelendiremedikleri sonucuna vardı. Mahkeme kararı gereği Ankara, davacıların her birine 5 bin 500 euro manevi tazminat ile toplam 2 bin 500 euro mahkeme masrafı ödeyecek. HDP'den açıklama geldiAİHM kararının ardından HDP'den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230601/hdpden-olaganustu-buyuk-kongre-karari-1071883857.html
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figen yüksekdağ, selahattin demirtaş, aihm
figen yüksekdağ, selahattin demirtaş, aihm
AİHM'in Demirtaş ve Yüksekdağ kararının ardından HDP'den açıklama
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hak ihlaline ilişkin karar verdi. Söz konusu kararın ardından HDP'den yapılan açıklamada, "Yargı kararlarını uygulamadığınız her gün suç işliyorsunuz" denildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a ilişkin kararınını açıkladı.
AİHM gerekçeli kararında, Türk resmi otoritelerinin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatlarıyla olan görüşmelerine yönelik kararı yeterince gerekçelendiremedikleri sonucuna vardı. Mahkeme kararı gereği Ankara, davacıların her birine 5 bin 500 euro manevi tazminat ile toplam 2 bin 500 euro mahkeme masrafı ödeyecek.
HDP'den açıklama geldi
AİHM kararının ardından HDP'den de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"AİHM rehin tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Yargı kararlarını uygulamadığınız her gün suç işliyorsunuz. AİHM kararlarını uygulayın, başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere rehin olan bütün arkadaşlarımızı serbest bırakın!"