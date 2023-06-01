HDP'den olağanüstü büyük kongre kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Sağlığa Evet Derneği: Sadece sigara dumanından yılda 1.5 milyon insan ölüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Şükrü Sina Gürel: Zafer Partisi'nin çabaları olmasaydı Sinan Oğan yüz bin imza toplayamazdı
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP kongresinin etkileri ne olur?
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
11 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur kesin sonuçlarını açıkladı
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda sezonun bitimine doğru transfer çalışmaları hareketlendi
14:06
47 dk
ANKARA FARKI
En genç milletvekili Meclis'te nasıl çalışmalar yapacak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230601/hdpden-olaganustu-buyuk-kongre-karari-1071883857.html
HDP'den olağanüstü büyük kongre kararı
HDP'den olağanüstü büyük kongre kararı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını açıkladı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T14:28+0300
2023-06-01T14:28+0300
politika
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
selahattin demirtaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051866755_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_d37a16ed1e550a4b80e267a390059409.jpg
HDP Sözcüsü Ebru Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası değerlendirme süreçlerini başlattıklarını, öz eleştiri mekanizmasını işleterek hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklarını söyledi.Seçim döneminde erteledikleri büyük kongre sürecinin de yeniden işlediğini ifade eden Günay, "Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak, sahici ve onarıcı bir eleştiri, öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongreyle tamamlayacağız." diye konuştu.Günay, olağanüstü büyük kongre tarihini parti kurulları ve halkla yapacakları toplantıların sonucunda belirleyeceklerini kaydetti.Günay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim" açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230601/hdpden-selahattin-demirtas-yorumu-her-turlu-elestiri-bizim-acimizdan-kiymetli-1071875693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051866755_78:0:678:450_1920x0_80_0_0_64aaf49018d730360291423d5695aaa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş

HDP'den olağanüstü büyük kongre kararı

14:28 01.06.2023
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını açıkladı.
HDP Sözcüsü Ebru Günay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonrası değerlendirme süreçlerini başlattıklarını, öz eleştiri mekanizmasını işleterek hata ve yanlışlardan ders çıkaracaklarını söyledi.
Seçim döneminde erteledikleri büyük kongre sürecinin de yeniden işlediğini ifade eden Günay, "Bu dönemin karşılıklı muhasebesini yaparak, sahici ve onarıcı bir eleştiri, öz eleştiri sürecinden geçip siyasete taşıdığımız tüm iradeyle yeniden buluşarak yüksek bir moralle büyük kongreye yürüyelim. Bizler için yeni dönem başladı. Örgütlü bir muhasebe sürecini büyük konferans ve kongreyle tamamlayacağız." diye konuştu.
Günay, olağanüstü büyük kongre tarihini parti kurulları ve halkla yapacakları toplantıların sonucunda belirleyeceklerini kaydetti.
Günay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim" açıklamasının sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
"Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi. Kendisiyle yapılan istişarelerde de bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Biz bu süreci örerken de hem Emek ve Özgürlük İttifakı ile yaptığımız tartışmalarda hem de kendi bileşenlerimizle yaptığımız tartışmalarda şunu ifade ettik; deprem süreciyle birlikte Türkiye siyasetinde yeni bir süreç başlamıştır. Dolayısıyla biz de tartışmalarımızı bu çerçevede gözden geçirerek bir tutum belirledik. Elbette kendisinin bir HDP'li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve öz eleştirisi bizim açımızdan kıymetlidir."
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
POLİTİKA
HDP'den 'Selahattin Demirtaş' yorumu: Her türlü eleştiri bizim açımızdan kıymetli
12:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала