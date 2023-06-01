https://sputniknews.com.tr/20230601/hdpden-selahattin-demirtas-yorumu-her-turlu-elestiri-bizim-acimizdan-kiymetli-1071875693.html

HDP'den 'Selahattin Demirtaş' yorumu: Her türlü eleştiri bizim açımızdan kıymetli

HDP'den 'Selahattin Demirtaş' yorumu: Her türlü eleştiri bizim açımızdan kıymetli

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, Selahattin Demirtaş'la ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Her türlü eleştiri ve değerlendirme bizim açımızdan kıymetli" dedi. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T12:19+0300

2023-06-01T12:19+0300

2023-06-01T12:19+0300

politika

selahattin demirtaş

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, aktif siyaseti bırakma kararı ve sonrasında gerçekleştirdiği açıklamalara HDP'den yanıt geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, yeniden yapılanma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Burada soruları yanıtlayan Günay, "Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirildi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı" dedi. Günay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Bu konu ve bu konu üzerinden yapıla spekülatif söylemlere Demirtaş’ın kendisi gerekli cevapları verdi. Elbette ki kendisi önceki dönem Eş Genel Başkanımız ve biz bu süreçte tartışmaları ve çalışmaları yürütürken de bütün parti kurullarımızla, yine siyaseten HDP içerisinde ve şu an tutuklu aktör arkadaşlarımızla bir tartışma süreci yürüttük. Bütün parti stratejisini ve seçim stratejisini de yürütürken de bu kurullarda tartışmalar yürüterek gerçekleştirdi. Kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızla değerlendirildi. Kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. 'Eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz'* Bir HDP’li olarak bizlere yönelttiği eleştiriler ve kendisinin özeleştiri durumu bizler açısından önemlidir. Bizim konudaki ilgili görüş alışverişimiz ve tartışmalarımız hala devam ediyor. Bu konuda bir diyalog sıkıntımız yok. Bu konudaki her türlü eleştiri ve değerlendirme bizim açımızdan kıymetli. Kaldı ki ben toplantının başında da ifade ettim biz bir bütün olarak halkımızın bizden beklendiği şekilde bir tartışma bir eleştiri ve öz eleştiri sürecindeyiz. Ve en nihayetinde halkımızla birlikte neler yapacağımıza büyük kongre ve konferans sürecimizle birlikte devam edeceğiz.

https://sputniknews.com.tr/20230601/aktif-siyaseti-birakma-kararini-duyuran-demirtas-istifa-etmedim-1071866041.html

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selahattin demirtaş, hdp, halkların demokratik partisi (hdp)