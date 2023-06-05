https://sputniknews.com.tr/20230605/yeni-kabinenin-gundemi-ekonomi-ve-deprem-bolgesi-yatirimlari-1072033389.html
Yeni kabinenin gündemi: Ekonomi ve deprem bölgesi yatırımları
Yeni kabinenin gündemi: Ekonomi ve deprem bölgesi yatırımları
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Salı günü ilk toplantısını yapacak. Toplantıda ana gündem... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T14:04+0300
2023-06-05T14:04+0300
2023-06-05T14:04+0300
politika
kabine
recep tayyip erdoğan
fahrettin koca
mehmet nuri ersoy
cevdet yılmaz
mehmet şimşek
mehmet özhaseki
hakan fidan
yaşar güler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başladıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. Erdoğan kabinenin ilk toplantısını ise Salı günü gerçekleştireceğini duyurdu. Yeni kabinede yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dışındaki bakanlar ilk defa kabine toplantısına katılacak.Ekonomi ana başlık olacakCumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ikinci turu sonrasında yaptığı ilk açıklamada “Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan yeni kabinesine daha önce ekonomi yönetiminde söz sahibi olan Cevdet Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Şimşek’i de Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirdi. Kabinenin ilk toplantısında da ekonomik gelişmeler ve bunlara karşın alınacak önlemlerin gündeme gelmesi öngörülüyor. Dövizdeki artış, faiz politikası gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.Deprem bölgesi gündemde olacakKabine toplantısında gündemde olacak en önemli başlıkların arasında 6 Şubat’ta meydana gelecek olan depremin yaralarını sarmak için atılacak adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı görevine getirilen Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı görevini yürüttüğü sırada deprem bölgesinde AK Partili belediyelerin çalışmalarını koordine etmişti. Seçim sonrasında deprem bölgelerinde yapılacak hazırlıkların da bu toplantıda ele alınması öngörülüyor.Bölgesel gelişmeler kabine gündeminde olacakSeçim öncesinde gerçekleşen Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasındaki görüşme sonrasına gündeme gelen Suriye- Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi süreci de kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Yine Rusya- Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerinde gündeme gelme gelebileceği değerlendiriliyor.Terör ile mücadeleGenelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in kabinede Milli Savunma Bakanı olarak göreve getirilmesi nedeniyle terör ile mücadelede atılan adımlar ve bundan sonra atılacak adımların da kabinede ele alınabileceği belirtiliyor.Enerji yatırımları da konuşulacakBakan yardımcılığı görevini yürütürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Alparslan Bayraktar’ın kabine toplantısında enerji yatırımları ve bundan sonra atılacak adımlar hakkında bilgi verebileceği de belirtiliyor.Bakanlara ilk talimatlarBakan olan ve alanlarında yeni göreve başlayan isimlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk talimatların bu toplantıda verilebileceği de öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230605/mecliste-yeni-haftada-2-gelisme-kabine-yemin-edecek-tbmm-baskani-secilecek-1072014993.html
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kabine, recep tayyip erdoğan, fahrettin koca, mehmet nuri ersoy, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, mehmet özhaseki, hakan fidan, yaşar güler, alparslan bayraktar, bakan
kabine, recep tayyip erdoğan, fahrettin koca, mehmet nuri ersoy, cevdet yılmaz, mehmet şimşek, mehmet özhaseki, hakan fidan, yaşar güler, alparslan bayraktar, bakan
Yeni kabinenin gündemi: Ekonomi ve deprem bölgesi yatırımları
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Salı günü ilk toplantısını yapacak. Toplantıda ana gündem maddesinin ekonomide atılacak adımlar olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göreve başladıktan sonra ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıkladı. Erdoğan kabinenin ilk toplantısını ise Salı günü gerçekleştireceğini duyurdu. Yeni kabinede yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un dışındaki bakanlar ilk defa kabine toplantısına katılacak.
Ekonomi ana başlık olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ikinci turu sonrasında yaptığı ilk açıklamada “Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan yeni kabinesine daha önce ekonomi yönetiminde söz sahibi olan Cevdet Yılmaz’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Şimşek’i de Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirdi. Kabinenin ilk toplantısında da ekonomik gelişmeler ve bunlara karşın alınacak önlemlerin gündeme gelmesi öngörülüyor. Dövizdeki artış, faiz politikası gibi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.
Deprem bölgesi gündemde olacak
Kabine toplantısında gündemde olacak en önemli başlıkların arasında 6 Şubat’ta meydana gelecek olan depremin yaralarını sarmak için atılacak adımlar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanı görevine getirilen Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı görevini yürüttüğü sırada deprem bölgesinde AK Partili belediyelerin çalışmalarını koordine etmişti. Seçim sonrasında deprem bölgelerinde yapılacak hazırlıkların da bu toplantıda ele alınması öngörülüyor.
Bölgesel gelişmeler kabine gündeminde olacak
Seçim öncesinde gerçekleşen Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasındaki görüşme sonrasına gündeme gelen Suriye- Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi süreci de kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Yine Rusya- Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerinde gündeme gelme gelebileceği değerlendiriliyor.
Terör ile mücadele
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in kabinede Milli Savunma Bakanı olarak göreve getirilmesi nedeniyle terör ile mücadelede atılan adımlar ve bundan sonra atılacak adımların da kabinede ele alınabileceği belirtiliyor.
Enerji yatırımları da konuşulacak
Bakan yardımcılığı görevini yürütürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Alparslan Bayraktar’ın kabine toplantısında enerji yatırımları ve bundan sonra atılacak adımlar hakkında bilgi verebileceği de belirtiliyor.
Bakanlara ilk talimatlar
Bakan olan ve alanlarında yeni göreve başlayan isimlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk talimatların bu toplantıda verilebileceği de öngörülüyor.