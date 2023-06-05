https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-lideri-putinin-fidan-ovgusu-yeniden-gundem-oldu--1072024719.html

Rusya lideri Putin'in Fidan övgüsü yeniden gündem oldu

Rusya lideri Putin'in Fidan övgüsü yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ı getirmesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T12:40+0300

2023-06-05T12:40+0300

2023-06-05T12:40+0300

dünya

hakan fidan

mit

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde cumhurbaşkanı yardımcılığı dahil 16 yeni isim kendisine yer bulurken en dikkat çeken kararlardan biri Hakan Fidan oldu. MİT Başkanı Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atanıp görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı.Dünya basını ve sosyal medyanın da gündemine taşınan Fidan'la ilgili 2016 tarihli bir video da yeniden viral oldu. 2016 yılında Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'la görüşmesinde Fidan'ı övmüştü. "Birçok bakanın yanı sıra MİT Müsteşarımız da burada" diyen Erdoğan'a cevap veren Putin, "İstihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-gorevi-torenle-fuat-oktaydan-devraliyor-1072017691.html

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