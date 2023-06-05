https://sputniknews.com.tr/20230605/lavrov-tacikistanda-rus-askeri-ussunu-de-ziyaret-edecek-1072056826.html

Lavrov Tacikistan'da: Rus askeri üssünü de ziyaret edecek

Lavrov Tacikistan'da: Rus askeri üssünü de ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunacağı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ulaştı. Bakan, bu ülkedeki ziyareti sırasında 201. Rus... 05.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-05T21:49+0300

2023-06-05T21:49+0300

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rusya

sergey lavrov

tacikistan

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Lavrov, 2 günlük resmi ziyaret için Tacikistan'a gitti.Rusya Dışişleri Bakanı, ziyaret kapsamında Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ve mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin'le görüşmeler yapacak.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Duşanbe'deki temasları sırasında siyasi, ticari ve beşeri alandaki ikili ilişkilerin gelişim perspektiflerini, uluslararası ve bölgesel gündemde iki ülkenin çıkarlarını ilgilendiren meseleleri masaya yatıracak.Lavrov, Rusya'nın yurtdışındaki en büyük üssü konumundaki 201. Rus Askeri Üssünü de ziyaret edecek. Duşanbe ve Bohtar kentlerinde konuşlu üste 7 bin 500 asker görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230602/lavrov-cape-towndaki-brics-toplantisi-kapsaminda-brezilya-bae-ve-iranli-mevkidaslariyla-gorustu-1071946058.html

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