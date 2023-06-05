https://sputniknews.com.tr/20230605/kirgizistanda-darbe-girisimi-iddiasiyla-toplu-gozalti-1072044946.html
Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı
Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı
Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T16:35+0300
2023-06-05T16:35+0300
2023-06-05T16:58+0300
dünya
asya & pasifik
kırgızistan
darbe
askeri darbe
darbe girişimi
rusya
dmitriy peskov
video
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Kırgızistan yerel basınında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, darbe hazırlığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi. İstihbarat biriminin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.Eş zamanlı operasyonlarla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, Rusya’nın durumu yakından takip ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-kirgizistan-ve-ermenistandan-70-sirkete-ihracat-kisitlamasi-getirdi-1071322219.html
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Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı
Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı
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kırgızistan darbe girişimi , kırgızistan'da askeri darbe , rusya kırgızistan açıklama
kırgızistan darbe girişimi , kırgızistan'da askeri darbe , rusya kırgızistan açıklama
Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla toplu gözaltı
16:35 05.06.2023 (güncellendi: 16:58 05.06.2023) Abone ol
Kırgızistan’da darbe girişimi iddiasıyla onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kırgızistan yerel basınında Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, darbe hazırlığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.
İstihbarat biriminin çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.
Eş zamanlı operasyonlarla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmazken Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe girişimine ilişkin haberlerin endişe verici olduğunu belirterek, Rusya’nın durumu yakından takip ettiğini söyledi.