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ABD Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan 70 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi
ABD Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan 70 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi
ABD, Rusya'ya karşı yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Rusya ile bağlantıları olduğu iddia edilen Ermenistan ve Kırgızistan'dan bazı şirketlerin yanı sıra... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:10+0300
2023-05-19T22:10+0300
ekonomi
abd
rusya
kırgızistan
ermenistan
ihracat
kısıtlama
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Kısıtlamalardan etkilenenler arasında kimyasal ürün ihracatı yapan Ermenistan şirketi Medisar ve sanayi şirketlerine ekipman tedarik eden Kırgızistan merkezli Tro.Ya şirketi de yer alıyor.ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, listeye eklenen 1224 endüstriyel ürünün bundan böyle Rusya ve Belarus sınırları içinde ihracatı ve transferi için lisans gerektireceği belirtildi.ABD’den Rusya ve Belarus’a ihracatı yasaklanan mal listesi, antika eşyalar, alkol ürünleri, saatler, telefonlar, ses kayıt cihazları, mikrofonlar ve ev aletleri dahil edilerek genişletildi.Ayrıca ABD, Rusya'nın Arktik sahanlığında derin deniz petrol üretimine ilişkin de ihracat kısıtlamaları getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/macaristan-yaptirimlar-rusyadan-cok-avrupada-zorluklar-yaratti-1071313788.html
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abd, rusya, kırgızistan, ermenistan, ihracat, kısıtlama
abd, rusya, kırgızistan, ermenistan, ihracat, kısıtlama

ABD Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan 70 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi

22:10 19.05.2023
© AARus ürünleri- İhracat- İthalat
Rus ürünleri- İhracat- İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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ABD, Rusya'ya karşı yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Rusya ile bağlantıları olduğu iddia edilen Ermenistan ve Kırgızistan'dan bazı şirketlerin yanı sıra Kazan barut fabrikası, Aurora şirketi ve Tula makine imalat fabrikası da yaptırım listesine dahil edildi.
Kısıtlamalardan etkilenenler arasında kimyasal ürün ihracatı yapan Ermenistan şirketi Medisar ve sanayi şirketlerine ekipman tedarik eden Kırgızistan merkezli Tro.Ya şirketi de yer alıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, listeye eklenen 1224 endüstriyel ürünün bundan böyle Rusya ve Belarus sınırları içinde ihracatı ve transferi için lisans gerektireceği belirtildi.
ABD’den Rusya ve Belarus’a ihracatı yasaklanan mal listesi, antika eşyalar, alkol ürünleri, saatler, telefonlar, ses kayıt cihazları, mikrofonlar ve ev aletleri dahil edilerek genişletildi.
Ayrıca ABD, Rusya'nın Arktik sahanlığında derin deniz petrol üretimine ilişkin de ihracat kısıtlamaları getirdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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