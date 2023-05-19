https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-kirgizistan-ve-ermenistandan-70-sirkete-ihracat-kisitlamasi-getirdi-1071322219.html
ABD Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan 70 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi
ABD Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan 70 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi
ABD, Rusya'ya karşı yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Rusya ile bağlantıları olduğu iddia edilen Ermenistan ve Kırgızistan'dan bazı şirketlerin yanı sıra... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:10+0300
2023-05-19T22:10+0300
2023-05-19T22:10+0300
ekonomi
abd
rusya
kırgızistan
ermenistan
ihracat
kısıtlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0f/1055590628_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_457db014b40d9197eeeea47ac4b0c0c8.jpg
Kısıtlamalardan etkilenenler arasında kimyasal ürün ihracatı yapan Ermenistan şirketi Medisar ve sanayi şirketlerine ekipman tedarik eden Kırgızistan merkezli Tro.Ya şirketi de yer alıyor.ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, listeye eklenen 1224 endüstriyel ürünün bundan böyle Rusya ve Belarus sınırları içinde ihracatı ve transferi için lisans gerektireceği belirtildi.ABD’den Rusya ve Belarus’a ihracatı yasaklanan mal listesi, antika eşyalar, alkol ürünleri, saatler, telefonlar, ses kayıt cihazları, mikrofonlar ve ev aletleri dahil edilerek genişletildi.Ayrıca ABD, Rusya'nın Arktik sahanlığında derin deniz petrol üretimine ilişkin de ihracat kısıtlamaları getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/macaristan-yaptirimlar-rusyadan-cok-avrupada-zorluklar-yaratti-1071313788.html
rusya
kırgızistan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0f/1055590628_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e1a6a3e1b951c83ddfbece0c3b53687d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, kırgızistan, ermenistan, ihracat, kısıtlama
abd, rusya, kırgızistan, ermenistan, ihracat, kısıtlama
ABD Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'dan 70 şirkete ihracat kısıtlaması getirdi
Abone ol
ABD, Rusya'ya karşı yeni ihracat kısıtlamaları getirdi. Rusya ile bağlantıları olduğu iddia edilen Ermenistan ve Kırgızistan'dan bazı şirketlerin yanı sıra Kazan barut fabrikası, Aurora şirketi ve Tula makine imalat fabrikası da yaptırım listesine dahil edildi.
Kısıtlamalardan etkilenenler arasında kimyasal ürün ihracatı yapan Ermenistan şirketi Medisar ve sanayi şirketlerine ekipman tedarik eden Kırgızistan merkezli Tro.Ya şirketi de yer alıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, listeye eklenen 1224 endüstriyel ürünün bundan böyle Rusya ve Belarus sınırları içinde ihracatı ve transferi için lisans gerektireceği belirtildi.
ABD’den Rusya ve Belarus’a ihracatı yasaklanan mal listesi, antika eşyalar, alkol ürünleri, saatler, telefonlar, ses kayıt cihazları, mikrofonlar ve ev aletleri dahil edilerek genişletildi.
Ayrıca ABD, Rusya'nın Arktik sahanlığında derin deniz petrol üretimine ilişkin de ihracat kısıtlamaları getirdi.